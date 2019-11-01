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BTS落實出席名古屋MAMA頒獎禮

2019-11-01 列印
■BTS剛完成《LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF》全球巡演。
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　　連續7年在港舉行的韓國年度音樂盛事《Mnet Asian Music Awards》（MAMA）早前宣佈移師日本名古屋舉行，大會已公佈獎項入圍名單，男團EXO暫時以9項提名領先，力壓6項提名的防彈少年團（BTS），而女團Blackpink與女歌手Heize同樣獲得6項提名，略遜於7項提名的MAMAMOO。

　　除日前確認GOT7、TWICE、MAMAMOO、Monsta X、Seventeen及IZ*ONE出席外，MNET JAPAN的官網今日再確認防彈少年團出席的好消息。

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