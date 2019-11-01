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阿Sa甜拖男友石恆聰 為爸爸開生日派對

2019-11-01 列印
■蔡卓妍與石恆聰（左二）賀爸爸（左一）生日。
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　　蔡卓妍（阿Sa）同「百億麻將館太子爺」石恆聰拍拖兩年半感情穩定，之前有傳阿Sa同男友計劃今年年尾註冊結婚，趕做豬年新娘。其實去年都曾傳出阿Sa要結婚的消息，當時她立即在網上否認：「婚姻大事嘅嘢我有分數。」

　　前晚，阿Sa為上月23日生日的爸爸舉行生日會，同Sa爸好有交情的楊玉梅亦獲邀出席，她在網上貼合照賀Sa爸生日快樂兼身體健康，可見「百億男友」搭住未來外父影相，關係非常好；而傳待嫁的阿Sa亦春風滿面，笑得好甜。

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