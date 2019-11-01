陪囝囝開萬聖節派對 栢芝被刀劈頭極逼真

張栢芝離婚後，獨力照顧三名兒子，無論幾忙都好，來到萬聖節這個節日，她亦要陪小朋友玩吓。日前栢芝在網上放了與一班小朋友同囝囝一齊開party的短片，每個小朋友都發揮創意，要幾恐怖有幾恐怖，其中一位小妹妹仲扮喪屍行catwalk，無論造型、化妝同動作都極神似，栢芝見到都話驚，她貼文：「其實在現場看到真的有害怕的，太入神了！」栢芝為融入現場氣氛，她也裝扮被菜刀斬頭和較剪插頭，再在面上搽「血漬」都頗為逼真！



