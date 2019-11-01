濕身啜人夫變性感Icon 馮盈盈谷Y形豪乳襲蘭桂坊

25歲嘅前港姐冠軍馮盈盈，早排同人夫張頴康喺《解決師》中濕身肉搏兼激咀嘅trailer播出後，睇到人嘩嘩聲！搞到當事人都話要跪低向正印醫生男友寶寶認錯口添！但為劇情需要，坦言可以去得好盡嘅盈盈，日前晚上喺中環蘭桂坊再度上演香艷一幕。當晚，盈盈和陳展鵬為劉家豪監製嘅無線新劇《逆天奇案》拍外景，見女方穿上貼身裙谷出33C「Y形胸」，化身夜蒲女，拍打戲時雙峰激盪，小心流鼻血呀！



採訪 : 李權威、方騫平



去年大熱奪得「飛躍進步女藝員」嘅馮盈盈，近年人氣高企，全因呢位16年港姐冠軍直腸直肚、性情夠真唔造作，又不時喺其主持嘅代表作《#後生仔傾吓偈》中驚爆金句，好得宅男歡心。不過現實中，呢位前港大校花一早封盤，同十優狀元兼醫生男友鍾文浩（Martin寶寶）拍拖幾年，月前更一齊買樓同居。



形象入屋嘅盈盈，繼《解決師》中火辣啜爆張頴康後，近日再突破戲路，在新劇《逆天奇案》中扮演美艷黑客Ana，造型性感，仲勁多異性埋身口添。日前晚上，盈盈和拍檔陳展鵬現身中環蘭桂坊拍攝外景。當日劇情講述一身夜蒲打扮嘅索女盈盈帶醉截的士，卻被急色外籍男夾上私家車毛手毛腳，好醉嘅盈盈仍奮力掙脫，落車後狂踢賤男下體，同時飾演高級督察嘅陳展鵬man爆現身相救。



見盈盈着上谷胸裙埋位，舉手投足夾出4吋深溝，極度養眼。性感上陣嘅盈盈拍攝時好放，同外籍男糾纏時雙峰凸出，又狂踢賤男下體，露出打底黑褲。3 take過後，盈盈緊張睇playback，當導演收貨時才識得笑，再與陳展鵬拍埋場對手戲。



唔敢做性感女神



其後，記者上前採訪，大讚盈盈造型sexy，有胸有腿好索，又被途人猛目及有無尷尬？盈盈笑笑口說：「多謝大家讚我，其實呢個造型都係劇情需要，只要出嚟效果靚，我會豁出去做嘅。（同男友備案？）唔使，男友唔過問。（連番性感演出，係咪想做新一代性感女神？）嘩！唔敢當亦都擔唔起呀！哈哈！對我嚟講性感嘅定義係唔使好暴露，身材要有線條，令人感覺到身材緊緻，好似有少少腹肌啦！我都努力做緊gym㗎！」