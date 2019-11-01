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陳展鵬讚老婆最索

2019-11-01 列印
■陳展鵬休息時同愛妻單文柔報到。
■人夫話B女似足太太單文柔咁靚。
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        拍攝當日對手咁sexy，陳展鵬（煎pan）埋位前後居然掛住玩手機，原來要同愛妻單文柔報到。問佢覺得盈盈演出如何？煎pan大讚說：「佢個角色好wild㗎！第一次同佢合作，盈盈聰明又幾有個性，好好玩吖！（覺唔覺盈盈好索？）喺我眼中最索嘅只有一個人啫！（老婆？）係呀！」寵妻出晒面。
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