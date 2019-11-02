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黎明萬聖節開派對 阿Bob反串黑魔后

2019-11-02 列印
■黎明在台上談笑風生。
■黎明邀得阿Bob擔任司儀。
■黎明和粉絲歡聚。
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　　黎明前晚在旺角麥花臣場館，舉行萬聖節粉絲見面派對，大會要求每位入場粉絲出示入場憑證QR Code及逐一核對，並要逐一檢查背囊或手袋，嚴禁攜食物、飲料、玻璃樽及雷射裝置等入場。

  擔任司儀的林盛斌（阿Bob）反串扮肥版黑魔后，並分享與黎明的合照，從網民分享的相片和短片可見，黎明與現場粉絲互動打成一片！

　　另外，黎明與麥浚龍合作打造廣告曲《忘記和記》，麥浚龍直覺這次合作非黎明不可。收到麥浚龍的邀請後，黎明回應「聽三次，覺得好便做」。圖：網上圖片



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