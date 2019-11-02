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Heidi任睇變異形過程 深田恭子谷濕身月曆

2019-11-02 列印
■深田恭子的月曆相片勁性感。
■Heidi在變妝中途醫肚。
■橋本和KPP玩App化身成小丑！
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　　今日踏入37歲的深田恭子，前晚萬聖夜宣佈推出2020年月曆，並分享超性感濕身Look月曆封面照片，獲不少Fans點讚支持！

　　另外，德國名模Heidi Klum今年萬聖節竟化身恐怖破肚異形，並在店舖櫥窗內化妝，任途人觀看長逾十小時的變身過程。橋本環奈則與Kyary Pamyu Pamyu（KPP）到澀谷「探險」，並用手機App變身小丑及單眼人應節！圖：網上圖片

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