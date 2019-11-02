林峯拖張馨月到賀 伍姑娘催生仔 陳山聰娶女友：盡力讓她幸福 ！

陳山聰與女友Apple昨日完婚，晚上擺酒與親朋分享喜悅。一對新人在舉行婚宴前晤傳媒，山聰更貼心地彎身為太太整理婚紗裙尾，穿低胸婚紗的Apple指上的兩卡鑽戒就相當搶眼！一對新人的婚宴獲眾多圈中好友到賀，林峯更拖未婚妻張馨月前來送上祝福。



本報記者



陳山聰和Apple昨早在酒店房間進行簽紙註冊儀式，雙方家長、親屬及好友郭政鴻和袁偉豪均有出席見證完婚，宣誓一刻，山聰激動至眼泛淚光。



山聰與太太Apple其後在婚宴前應傳媒要求咀嘴拍照，Apple有點緊張，斷斷續續咀了近一分鐘！山聰受訪時，被問到簽紙及斟茶時有否感動到喊？山聰說：「我拍劇講過不少感人對白，以為自己會冷靜，但誓詞讀到自己名時，已忍不住啜泣，要提自己收返情緒，太太就好似求婚時一樣冷靜，表現是比我好。」山聰指太太最感動一刻，是其母親說將女兒交給自己，Apple感動地向媽咪說：「不用擔心，我嫁得出了。」



新娘兩卡鑽戒閃爆



山聰感恩Apple已陪伴他6年，很開心進入另一階段，他會對太太更好，希望她開開心心、簡單快樂。提到生BB，山聰說會隨緣，問到會否期望結婚、生仔及劇集攞獎「三喜臨門」？他表示會抱平常心，希望拎最佳劇集，又透露太太未有喜。



山聰又稱，計劃明年才蜜月旅行，今年底則有不少登台工作，因太太怕凍，故想去熱帶地方度蜜月。問到太太指上閃爆的婚戒鑽石份量，山聰透露有兩卡，「太太對這方面沒要求，她一直支持我，會盡能力讓她幸福快樂！」



群星到賀送驚喜



林峯入紙排期結婚後，昨晚首度拖未婚妻張馨月出席公開場合，向山聰夫妻送上祝福。胡定欣、陳煒、胡杏兒、單立文和胡蓓蔚夫婦等，均有出席山聰的婚宴。定欣笑言，看過山聰宣誓的片段後，坦言未見過他如此緊張，講到口窒窒又哭。胡蓓蔚則說，準備向一對新人送上驚喜！



山聰的契姐伍詠薇和老公練海棠到賀時透露，早上無份飲茶，在社交網看直播就忍不住哭，笑言若細佬想斟茶給她，可關埋房門飲啖茶也開心，並指他工作順利又成家立室，最好「三喜臨門」快啲生BB！



談到賀禮，伍詠薇笑言不會過海的她，送錢、送禮物連人都到！她坦言當年和山聰鬧不快沒見面一陣，之後破冰才認識Apple，對她的第一印象是好靚、賢淑，感覺兩人互相改變對方，山聰亦變得成熟。