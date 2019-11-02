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新郎破格背心Look斟茶

2019-11-02 列印
■山聰與Apple終成眷屬。
■穿背心的山聰跪地敬茶。
■郭政鴻淚眼擁抱一對新人。
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　　陳山聰發放昨早與Apple跪地向長輩敬茶的相片，可見身穿背心的新郎Look甚破格，新娘則穿上傳統裙褂，戴上金器珠光寶氣。

　　當山聰和Apple向郭政鴻斟茶時，身為新郎好兄弟的郭政鴻感動到忍不住擁抱一對新人哭。昨晚問山聰為何斟茶時以背心示人？他笑言是當時太熱，房間中塞了太多人，他亦曾以背心Look拍婚照。
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