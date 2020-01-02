﻿問准未來外父 求婚得米

鄭俊弘年底做老襯 何雁詩晒巨鑽婚戒



鄭俊弘和何雁詩在17年被揭秘密撻着，男方曾遭質疑見異思遷戀上何雁詩，鄭、何相戀兩年半終修成正果，昨日元旦凌晨，兩人分享甜爆婚照，女方更戴上閃爆巨鑽婚戒，宣佈鄭俊弘求婚成功的喜訊，兩人的婚期定於今年底，並直言：「實在很期待展開人生新一頁共諧連理。」



現年36歲的鄭俊弘（Fred）和27歲的何雁詩（Stephanie）昨日元旦凌晨搶閘公佈喜訊，雙雙於社交平台分享婚紗照，分別寫上：「Husband to be!I'm very excited!」，及「2020 bride to be」，鄭俊弘求婚成功，何雁詩成為待嫁新娘！相片中，鄭俊弘穿筆挺禮服、何雁詩則穿低胸婚紗，手上戴上閃爆巨鑽婚戒，一對準新人頭貼頭甜蜜依偎。



「學會尊重體諒對方」



兩人以短訊回覆記者透露，婚期定於年底：「多謝大家的祝福，我們都收到了！在拍拖這兩年半間，我們學會如何尊重和體諒對方，感恩能一直風雨同行、互相扶持。我們除了是情侶外，亦是最好的朋友，實在很期待展開人生新一頁共諧連理。在鄭俊弘求婚之前先問准了何雁詩的爸爸，然後在旅行途中求婚，亦特意安排了朋友和家人秘密出現，十分感動和驚喜！我們的海外婚期暫時計劃於年尾，至於香港會否補辦酒席還在商討中，有任何消息必定跟大家分享。最後，亦祝福大家2020年身體健康！」



星夢事前不知喜訊



在求婚的前一日，正是何雁詩父母結婚30周年的紀念日，鄭俊弘亦有為未來外父外母慶祝，何雁詩更貼相和留言祝賀父母：「Happy 30th anniversary to my parents!!!! I love you guys the most!!!!! You're my stone n forever will be my example.」誓要以父母為榜樣！



鄭俊弘所屬的星夢娛樂行政總裁何哲圖表示，事前不知兩人宣佈喜訊，昨日已致電祝賀，亦很替他們開心，拍拖兩年半能修成正果是很好的事；鄭俊弘將在年底結婚，公司定會在工作方面作出相應配合。



圖：網上及資料圖片