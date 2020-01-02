張馨月早前出席公開活動時，已被發現左手戴上戒指，外界揣測兩人已低調註冊，其後還飛往北海度滑雪度蜜月，而林峯日前分享過聖誕的相片，亦可見他左手無名指戴上疑似婚戒。圖：資料圖片
上月初住所完婚 林峯40歲生日娶張馨月
張馨月早前出席公開活動時，已被發現左手戴上戒指，外界揣測兩人已低調註冊，其後還飛往北海度滑雪度蜜月，而林峯日前分享過聖誕的相片，亦可見他左手無名指戴上疑似婚戒。圖：資料圖片
黑衣人火攻滙豐獅 塗污高院 元旦打砸燒警拘400人
港人未能開心送舊迎新，前天除夕晚九龍區多處爆發反修例衝突，元旦日民陣發起遊行，激進示威者發難，大肆破壞滙豐銀行、多間中資銀行、食肆商店等，更有人放火焚燒中環滙豐總行外的銅獅子，並在高等法院外塗鴉辱罵法...
2020-01-02
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天安門元旦升旗五萬人觀看
踏入二○二○年，中國和亞洲地區又怎樣過節？對比起歐美各地的新年活動都關注煙花和環保問題，亞洲方面就以「無人機」為主，除此以外，北京天安門的元旦升旗儀式吸引全國各地五萬人到來觀看，而台灣墾丁龍磐公園迎第...
2020-01-02
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威廉伉儷巨額獎金號召 「環保橋王」救地球
英國威廉王子和夫人凱特周二發起一個獎金達數百萬英鎊的獎項，鼓勵全球好手一同來為地球最嚴重的環境問題尋找解決方案。威廉認為，地球現正處於臨界點。 據宣傳文件形容，這個「修復地球獎」（Earthshot Prize）是「史上最具聲望的環境獎項」。此獎項未來十年每年將獎勵五名得主，目標是要替全球最急迫的挑戰，當中包括氣候變化和空氣污染，找出至少五十種良方。 三十七歲的威廉透過聲明說：「地球正處於臨界點，我們面臨嚴峻抉擇：其一是我們繼續現狀，傷害我們的地球至無可挽回地步；或者是謹記我們身為人類的獨特力量，還有我們不間斷領導、創新與解決問題的能力。」 他更表示：「未來十年我們將面臨其...
2020-01-02
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屋苑紛錄用家承接
據星島地產網報道，近期中細價屋苑連錄用家承接，九龍灣得寶花園高層，面積282方呎，獲外區客以498萬承接。另外，上水御皇庭頂層戶，面積417方呎，則以595萬易手。 得寶一房498萬易手 美聯分行高級...
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下周一起實施 支持小企業融資 人行降準 放水逾8000億
踏入新一年人行隨即出招撐經濟，在臨近春節銀根緊張之際，官方上周曾暗示降準，及至昨日中國人民銀行宣佈，將於下周一（6日）起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放逾8000億元（人民幣，下同）長期...
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「紅牛師兄」示範戰 歡迎南野
利物浦新兵南野拓實未能於今晚英超新年首戰主場鬥錫菲聯披甲，然而主帥高普透露有意將出任右翼的他改踢中場，跟南野一樣曾效力薩爾斯堡的沙迪奧文尼及拿比基達，正好借今仗向該名日本中場示範如何在利物浦立足。 （Now621、4K 611台周五凌晨4:00直播） 由薩爾斯堡轉投利物浦的南野拓實未能披甲，正好讓紅軍領隊高普思考南野的定位，前者直言有意將此子改造成中場。兩名薩爾斯堡舊將沙迪奧文尼和拿比基達，正是在高普麾下轉型。文尼效力紅軍之初是出任右翼，後來被高普移至左翼即解放射門鞋，今季各賽事攻入全隊最多的十四球。 高普麾下新中場 本身司職進攻中場的基達，也被高普改造成後上型中場...
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35萬元對決 掀背快車 好玩實用
福士最近再次引入GTI Perfomance版本，刪減了部份豪華配套，車價首次降至三十五萬元以下水平，跟對手現代i30N相差只約一千元。兩款好玩又實用的五門五座掀背快車，哪款你最Like？ 文...
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問准未來外父 求婚得米
鄭俊弘年底做老襯 何雁詩晒巨鑽婚戒 鄭俊弘和何雁詩在17年被揭秘密撻着，男方曾遭質疑見異思遷戀上何雁詩，鄭、何相戀兩年半終修成正果，昨日元旦凌晨，兩人分享甜爆婚照，女方更戴上閃爆巨鑽婚戒，宣佈鄭俊弘求...
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社論——鞏固防線 封殺神秘病毒
新舊年交替，湖北武漢爆發不明肺炎疫情。經歷過沙士蹂躪的香港人，深知神秘病毒殺傷力巨大，更會對社會和經濟造成嚴重打擊。政府必須立刻加緊邊境的檢疫，同時與內地衞生部門加強溝通，掌握疫情的最新發展，並築起防線，阻止病毒入境肇禍。 ○三年沙士一疫，是由內地病人入境香港，引起人傳人疫情，一發不可收拾。面對武漢爆發不明肺炎疫情，迄今至少有二十七宗確診病例，當中七人死亡，令人憂慮的是，至今病毒源頭仍然不清楚，也未知治療方法，令抗疫工作，充滿不確定性。 病毒無疆界，現在香港面對的挑戰，比○三年更大，因為中港兩地跨境基建更多，包括高鐵和港珠澳大橋，客運量更大，兩地人流交往更便捷，加上入境口岸...
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馬場浮世繪——彭國年首日即贏快益善
法國騎師彭國年昨日開始在港客串，四匹座騎計牌面並不突出，但頭場已憑半冷的「上校」殺入三甲，之後再有「天天精彩」跑大冷位置，而到尾場更憑「快益善」爆二十五倍W，迅速在港打響名堂！彭國年賽後開心地表示：「...
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