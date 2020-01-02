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﻿上月初住所完婚 林峯40歲生日娶張馨月

2020-01-02 列印
■林峯於上年11月，帶張馨月出席陳山聰的婚宴。
■林峯夫婦分享拖手晒婚戒相片宣佈喜訊。
■林峯和張馨月上月被捕獲拍拖滑雪。
■林峯日前繼張馨月後，在聖誕節晒婚戒。
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　　上月8日踏入40歲的林峯，前日除夕夜報喜，宣佈與女友張馨月已結為夫妻，更於社交網站上載無名指戴上戒指的拖手照，他留言道：「我的2019，人生步入新階段，往後的歲月有你相伴，我的夫人張馨月，謝謝大家的祝福，感恩一路上有你們，2020見！」張馨月亦轉貼老公留言甜爆道：「往後餘生，與你甘苦相伴。」林峯昨日被爆是於上月40歲生日當天，請律師在家簽紙，與張馨月正式結為夫婦。

　　張馨月早前出席公開活動時，已被發現左手戴上戒指，外界揣測兩人已低調註冊，其後還飛往北海度滑雪度蜜月，而林峯日前分享過聖誕的相片，亦可見他左手無名指戴上疑似婚戒。圖：資料圖片
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