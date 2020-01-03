﻿憑《多功能》最強小三彈出 于淼現實冇仔好鬼宅

2012年代表大連參加《國際中華小姐競選》入行的于淼，最近憑演《多功能老婆》最強小三「顏成功」彈出，對於因在楊千嬅手上硬搶黃浩然令觀眾恨之入骨，甚至連浩然老婆都公開指罵，于淼相當有滿足感。不過現實中的「顏爺」唔單止唔肯做小三，仲相當被動，自認好宅的她，笑言要搵監製陳寶華幫手度橋識男仔。



于淼坦承得知要演「顏爺」時，覺得好大壓力，「我係經驗最少，同埋廣東話講得最差嗰個，但劇本用廣東話寫，驚理解得冇咁好。另外，戲入面我嘅氣場勁過佢哋，但現實對住影后千嬅，浩然又咁多年經驗，所以係完全相反嘅，點樣做到個霸氣出嚟，我自己睇番都好驚訝，加埋個妝同髮型，當然仲有寶華姐（監製陳寶華）寫嘅對白係好有霸氣，郁吓就『滾』有呢啲對白完全幫到我情緒。」



抽離唔到「顏爺」



角色成功令于淼好有滿足感，仲話唔介意畀人鬧，「唔介意，佢哋都係太投入啫！我最初反而擔心觀眾唔討厭我，做唔到嗰份霸氣。」她坦言拍完未抽離到角色，「拍完一個月發覺自己身上仲有『顏成功』嘅影子，譬如朋友遲咗少少我就發好大脾氣，佢哋都覺得我以前好易話為，點解o依家會咁樣㗎！好彩嗰時冇拍拖，唔係男朋友一定頂唔順。」



講到感情方面，于淼亦承認同角色好唔同，仲強調一定唔會做小三，「感覺好差，好似搶咗人哋嘢咁，就算問題唔喺自己度。」但若然另一半有小三，她亦會好包容，唔會一刀切分手，「我會同佢傾，理性去傾感情問題出喺邊度。」至於對另一半于淼只要求，「大家精神溝通到，都鍾意睇戲，同埋信仰要一樣。」不過講到搵對象她絕對冇「顏爺」咁進取，聖誕節都是跟閨密劉溫馨一齊去教會活動度過，她笑言：「要問吓寶華姐度啲橋識男仔先得！」



撰文：杜淑霞 攝影：李權威