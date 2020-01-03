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﻿雲妮侯斯頓養子疑吸毒死

2020-01-03 列印
■Bobbi溺水昏迷後去世，Nick被法庭判「不法致死罪」成立。
■一代歌后雲妮侯斯頓和女兒Bobbi先後離世。
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　　已故歌后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）2012年被發現在酒店浴缸溺水身亡，她在生時育有一女Bobbi Brown及養子Nick Gordon，Bobbi和Nick曾有感情瓜葛，Bobbi則於2015年被發現在家中浴缸疑溺水昏迷，留醫約半年後離世，享年22歲。驗屍結果顯示，Bobbi體內有大量毒品、酒精及處方藥，但沒法判斷死因，最後法院判Nick「不法致死罪」成立。

　　現年30歲的Nick，在前日也傳出過世的消息！據外媒報道，Nick的律師發表聲明，證實Nick已離世，但沒提及他的死因，有報道指Nick疑似是吸毒過量惹禍，去世前於佛羅里達一醫院留醫了一段時間。圖：資料圖片
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