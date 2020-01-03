唔怕死碌落山 譚俊彥瞞住家人拍劇玩命

39歲譚俊彥（Shaun）繼兩年幾前拍《特技人》親身上陣拍飛車、爆破、碌落山等驚險場面後，喺王心慰監製的TVB新劇《失憶24小時》中再度玩命！本報記者日前直擊Shaun喺大帽山山頂拍一個大結局重要場口，見他唔用替身，滾落20-30呎高的山坡5至6次，因為斜度十足，拍得觸目驚心，在場劇組都戰戰兢兢，唔敢鬆懈。譚俊彥否認賣命係為咗搏台慶獎，強調趁後生，做到就做，笑言搵食艱難。採訪：方騫平、李權威



當日譚俊彥和郭晉安同場，劇情講兩人都一齊碌落山坡，但及時抓住棵樹，大難不死。雖然有晒替身stand by，但Shaun為求逼真堅持落手落腳做，反觀安仔腳部有傷患，不宜親身上陣，只係坐喺斜坡度補文戲。現場山坡陡峭，要拉住條安全繩上落，而且係泥地，沙石又多，碌落山容易刮傷，不過，Shaun墊好私伙pad兼度好位後，一鼓作氣話碌就碌，拍得相當精采，但拍第一Take時曾失手，腳部撞向樹幹擦損及撞瘀晒，痛到全日都跛跛吓。他坦承真係有啲危險嘅，連特技人都叫他唔好自己拍，不過，相信有好嘅保護裝備會幫到手，同埋有經驗就ok嘅，「拍前我瞞住老婆同老竇（狄龍），爸爸一定唔贊成，係我『牛精』要堅持，呢啲唔係叫搏命，係叫專業，可能細個拍電影時都係咁做。好多人話拍TVB劇唔使咁認真，我覺得又唔係嘅，其實作為演員好難避免拍呢啲鏡頭，好似《包青天》、《特技人》都有危險動作，我覺得做到咪做囉，再老啲就做唔到㗎啦！不過，個特技人都話叫我畀口飯佢食，叫我唔好自己嚟，所以我都係揀咗其中一個比較重要啲鏡頭，要捉住棵樹，見到個樣嘅鏡頭嚟碌。拍完晒我先夠膽畀老婆知，仍然俾佢鬧咗好耐。」



視帝睇好馬國明



問到咁搏係咪想攞視帝時？他即耍手否認說：「我呢啲小朋友關我鬼事咩？心中視帝偏向係馬國明，輪都未輪到我啦。我入咗TVB 5年，其他人都咁多年，攞獎點都要講少少對公司付出同資歷嘅。我唔係諗攞獎，反而係同一個新監製合作，佢搵我做呢個角色，畀到我好多發揮，我會盡量去做好。」



