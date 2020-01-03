為舊愛孭巨債 ﻿曹思詩﻿﻿撲水自救拒受「照顧」﻿

去年離開TVB成為「晶女郎」（王晶旗下），現年28歲的曹思詩（CC）擁有32C-24-33火辣身材加埋堅挺「蜜桃臀」，真係有樣有身材，睇到宅男好心動㗎！原先發展得幾順暢，可惜因為遇人不淑，舊愛不停以她名義四出借錢，累她欠下630萬元巨額債項，至今對方更人間蒸發，作為擔保人的CC要孭巨債上身，被逼賣樓填氹！日前本報記者見曹思詩同現任老外男友喺上環一間Cafe放狗食嘢，見她心神恍惚，拖狗時更幾乎仆親，之後仲喺公園喊住講電話O添，真係好陰功呀！採訪：方騫平、李維隆



近日曹思詩為撲水勞心勞力而病倒，記者目擊見她同男友撐枱腳期間都不停咳嗽，且全程慌失失不停兩頭望！拖狗時更險些仆親，好彩及時掹實男友。兩人帶小狗回愛巢後孖住落公園做咗陣運動，明顯呢期CC連做運動都冇晒心機，比起最fit時候有個小肚腩，幸而賣點「蜜桃臀」keep得住，着住貼身運動褲都仲見到彈彈吓。及後男友先行離開，CC獨坐公園一角打電話畀朋友訴苦，愈講愈激動，忍唔住攞紙巾抹淚，跟住再上樓拎咗大疊文件去咗銀行繼續處理債務問題。



CC接受本報電話訪問時，坦承就算成功急售將軍澳層物業都搞唔掂條數，「因為單係幫佢（前度男友）用信用卡透支，都成60、70萬，預計仲要貼多30幾萬，最慘租約要到明年5月先完，o依家個租客唔肯提前搬走，亦唔畀人上去睇樓，目前欠下巨額嘅月息要10幾萬，層樓愈遲成交就愈大鑊，媽咪要賣晒內地股票套現畀我；爸爸攞晒啲錢出嚟幫我；識嘅朋友都借晒畀我頂住嚟交月息，負擔好重，壓力好大，最慘好多人以為我係同謀，係女騙子。呢個『寶貴』教訓真係令到我好抑鬱、好崩潰，本身可以好好咁生活，o依家係我冇腦連累埋屋企人受苦，真係好過意唔去，一度諗過喺佢屋企輕生，等佢一世都唔安樂，但諗深一層，我要留低照顧家人，唔好做傻事，錢解決到問題就唔係問題，希望可以盡快賣樓解決問題，從新開始。」



