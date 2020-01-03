《黑巿》大玩神怪靈異 ﻿王貽興﻿﻿望觀眾睇完會反思﻿

王貽興跟劉翁任製作人的劇集《黑巿》最近在ViuTV推出，繼兩套前作《VR驅魔人》及《陽關道》後，再度大玩神怪靈異題材。不過，神怪靈異只是手段，貽興承認實則想通過這超現實的包裝，去諷刺世道的種種崩壞，令人反思。好似劇集首個單元《碟仙》，就是他看到一段教師自殺新聞後，有感而發的創作。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：The Stadium



貽興跟劉翁合作開公司後，《黑巿》是兩人創作的第3套劇集，繼續合導合編，題材繼續是神怪靈異，貽興解釋這份情義結，「以前細個港產片好多呢啲題材，但呢十年八年因為要搵更大巿場，大家唔敢再做，但係我同劉翁，同一啲香港人好多嘅童年回憶，包含咗愛情、搞笑、驚嚇，甚至有啲警世意味，中國以前好似《聊齋》嘅故事，都係借一啲神怪題材，去諷刺現實同時弊，用呢個方向容易令人反思同入心。」



望創作去得更遠



本來今年4月貽興已完成該劇劇本創作，但剛巧發生了教師自殺案令他決定重寫《碟仙》這單元，「最初寫咗一個版本講班後生仔去宿營玩碟出事，比較傳統嘅古仔，但發生咗呢件事後，大家都好憤怒做咗好多大龍鳳冇再有後續，我有個衝動好想唔要原本劇本擺咗呢件事入去，類似無限輪迴嘅講故事方法，令大家反思因果，大家重複犯錯或者離唔開宿命。」



當了製作公司老闆，成為製作人後，貽興坦承學識了妥協，亦覺得有份承傳的責任，所以今次劇集除了不少有份量的演員，好似陳啟泰、陳國邦和詹昊宸（前名詹瑞文）外，亦搵來不少新面孔參與演員，其中獲他力讚的有《鬼子母神》單元的男主角陳郁憲，「除咗成本問題，搵新人演可能個新鮮感同埋真實感會高啲，同埋做咗製作人，加埋做過《造星II》評審後，發覺好多年輕人對呢行好有熱誠，o依家叫做有少少能力，幫到咪幫囉！」而他和劉翁希望除了之前跟馬來西亞電視台及Netflix合作外，還想將作品帶到其他平台，而且創作亦會更多元化，「我哋嚟緊會搞埋電影，亦都會搞一啲綜藝節目。」



