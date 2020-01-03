連出3劇冇增加信心 ﻿洪永城﻿﻿望跟黃翠如齊攞獎﻿

洪永城（Tony）最近人氣好旺，因為繼主演的《多功能老婆》後，接住有《丫鬟大聯盟》和《黃金有罪》推出，雖然3套劇時空都不同，但Tony坦承都擔心觀眾會睇厭自己，不過他不認為對即將舉行的頒獎禮有幫助，獲5項提名的他，更坦承信心不大，只睇好自己跟黃翠如憑合作主持的《出走澳洲》得獎。



撰文：杜淑霞 攝影：李權威 髮型：Jun Choy @ HH.hair.nail 場地：不倒翁中日火鍋料理



對於連出3劇，怕唔怕觀眾睇厭，Tony坦言：「會㗎！好彩《丫鬟》同《黃金》角色好唔同。」講到拍《丫鬟》，Tony話雖然演個少爺仔，但絕對非一般，「佢唔鍾意讀書，淨係鍾意發明。最難忘有次佢發明咗支火箭要試射，嗰場戲專登去到好遠拍，有個大草地，仲好卡通咁試射失敗咗，搞到我成面都黑晒。」



同女友出埠度假



講到在頒獎禮獲5項提名，分別憑《丫鬟》提名《最佳男主角》、《多功能老婆》提名「最受歡迎男角色」及「最佳男配角」及《出走澳洲》跟黃翠如提名「最佳節目主持」及「最受歡迎電視拍檔」。Tony直言因《丫鬟》未播完，所以對於得獎都覺得機會渺茫，唯一對《出走澳洲》較有信心，「播出嘅時候，觀眾睇見我哋吵吵鬧鬧，反應係幾鍾意咁，有機會攞『最佳拍檔』。」



聖誕節及新年Tony會跟女友梁諾妍去外遊，「雖然佢成個12月飛咗三轉拍嘢，但係對唔住佢都要陪我再飛，我好耐冇放過假，會去泰國或者緬甸，過埋年先返嚟。」Tony仲讚女友好有做旅遊節目天份，「我哋到時會拍啲旅遊片，可能會喺社交平台分享畀大家睇。」不過問到會否提議公司搵埋女友一齊主持節目，他就唔多想，「呢個機會唔大，不過新一年都有幾個節目想拍，其中一個叫《火鍋人生》。」



