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軒仔Kay冧莊奪金 ﻿On仔﻿﻿揚威叱咤痛哭﻿

2020-01-03 列印
■On仔情緒激動灑淚。
■寰亞歌手慶祝大豐收。
■張敬軒再奪男歌手金獎。資料圖片
■謝安琪蟬聯女歌手金獎。
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　　商台主辦的《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，前晚於網上直播宣佈賽果（部份得獎名單見附表），寰亞歌手陳健安（On仔）獲悉得獎更喜極而泣！

　　商台今年以觀眾安全為由，首度取消實體頒獎禮。大會前晚宣佈張敬軒和謝安琪（Kay）蟬聯男女歌手金獎，軒仔更是第四度獲金！方皓玟榮封「我最喜愛的女歌手」、憑《人話》贏得我最喜愛的歌曲大獎及作曲、填詞共四獎。

　　寰亞唱片眾歌手共奪九個獎成大贏家，眾歌手收到獎座紛激動落淚。勇奪唱作人金獎的陳健安（On仔）得知憑《一吻穿越四十六億歲》獲第九位歌曲獎已哭出來，其後獲唱作人金獎就令他激動到說不出話！當揭曉鄭秀文的《我們都是這樣長大的》奪至尊歌曲大獎時，眾歌手即大合唱該曲慶祝呢！

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