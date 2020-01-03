硬撼千嬅小紅爭視后 ﻿朱晨麗：﻿﻿只求唔好輸得咁慘﻿

朱晨麗（朱朱）於剛剛播完劇集《多功能老婆》中演「十三點」闊太思蕾，尤其懷疑老公有「小三」爆喊場口，演技受讚賞，人氣爆燈㗎！連網民都封她做「女神」。而喺TVB台慶頒獎禮中，她就硬撼楊千嬅、惠英紅、李施嬅、唐詩詠等力爭視后及「最愛歡迎電視女角色」。她哈哈大笑說：「真係好似發緊夢咁，我好大壓力，希望唔好輸得咁慘啦！不過，無論係點，我好記得千嬅媽咪提示過我話：『一係唔好做，一做就要做到最好！』呢句話對我影響好大，我受教喇！」



採訪：方騫平 服裝：Magazzin Group 化妝：Soie IP 髮型：Franco Chung @Leonardo 3 Hair corner 場地：la bo la @ Lee Tung Avenue



入行8年，前期朱晨麗因為未裝備好自己，一度好慘咁坐冷板櫈，冇工開。不過，經過一番努力下，o依家發展得愈嚟愈好，憑住劇集《多功能老婆》嘅出色演技，成功上位成為TVB姐仔，朱朱笑得好開懷話：「好感恩公司畀到我咁大嘅鼓勵，令我有努力嘅動力，我諗以後要雙倍努力去備課睇劇本。其實有段時間裹足不前，我曾經懷疑過自己係咪唔啱做呢行呢？檢討過後原來係自己做得唔夠好。今次拍《多功能老婆》跟楊千嬅同陳煒戲裏戲外做咗好姊妹，尤其千嬅好犀利，好羨慕佢能夠同時兼顧到事業同家庭，簡直係人生勝利組，人生幸福美滿。不過，就算上天畀佢條件，我見佢真係好努力。記得有次我去睇佢演唱會時，有機會同千嬅媽咪交談，千嬅媽咪提示我：『一係唔好做，一做就要做到最好！』呢句話我銘記於心！」



未敢奪視后



今年台慶頒獎禮朱朱有份提名角逐「女喜」及視后，好得寵。兩年前朱朱憑《超時空男臣》攞到「女配」，問她可有信心再下一城，晉階視后？她嘩了一聲說：「獎項呢啲講機緣，我只係盡力做好角色，獲提名經已好開心，心目中千嬅、小紅姐先係視后，但唔緊要，人生有高有低，咁樣先知道點樣可以企番起身，最重要做好本份，我會為佢哋打氣。」



