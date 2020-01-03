演舞台劇被蝦頭狼擒 ﻿錢嘉樂袁偉豪﻿﻿控訴變「受害者」﻿

見於社會環境不能預測因素，由錢嘉樂、袁偉豪（Ben）、黃智雯及楊詩敏主演的舞台劇《今晚打老虎》由10場減至得返6場。不過，他們仍然排練得相當落力，好有火花。錢嘉樂仲笑住投訴楊詩敏（蝦頭），「我哋喺舞台劇界係唔可以得罪蝦頭嘅，原來編劇係佢師弟，導演都係佢啲人，佢喺記者會講過想要奪走我舞台劇初吻，劇本翌日即加咗，唔只我一個係受害者，袁偉豪都要畀佢錫、攬同哽呀！」蝦頭對此急急澄清：「唔係咁，件事冇咁黑暗。」講到底，開開心心做場好戲，都係希望過年前帶啲歡樂畀香港人。採訪：方騫平



潘嘉德監製的舞台劇《今晚打老虎》於1月10日至19日假香港演藝學院演出6場，連日來演員緊鑼密鼓排練，其中錢嘉樂及楊詩敏係搞笑的一對，楊詩敏「怪責」錢嘉樂放好多笑彈阻她排戲，錢嘉樂反指蝦頭賺晒，「佢鍾意就跳上嚟叫我抱住佢！」袁偉豪和議說：「蝦頭係賺多咗啲，連我都要畀佢摸，由心口摸到落去肚腩。」錢嘉樂叮囑Ben執生，「正式時肉隨砧板上唔知佢會點做喎！」蝦頭哈哈大笑說：「咁就睇吓佢截唔截得到我喇！否則就一直摸落去，好考佢反應呀！因為劇中我係飾演傾慕佢嘅丫鬟，由細照顧公子到大，所以會有親密舉動，包括同公子掃背。」黃智雯反而話不知幾想畀蝦頭哽吓，可惜兩人好少對手場口，她說：「恨咗好耐，終於做到舞台劇，有唱歌同跳舞場口，仲有女扮男裝，係開心好玩嘅，因為同拍劇好唔同，眼神、語氣都要調節吓。」



有意「黃金兄弟」crossover黃老虎



近年轉做動作指導的錢嘉樂話演呢個舞台劇搵返昔日做喜劇演員個Mood，「希望過年前帶啲歡樂畀香港人，原來對上一次舞台劇喺19年前嘅《獎門人絕對舞台Super Show》。」他又希望將來有機會可以跟鄭伊健、陳小春、林曉峰「黃金兄弟」crossover黃老虎反轉舞台，應該好好玩，不過，陳小春同鄭伊健收得咁貴，應該請佢哋唔起了。



