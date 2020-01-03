與李亞鵬周迅同場 ﻿王菲﻿﻿high爆一家親﻿

王菲先後有過兩段婚姻，誕下竇靖童及李嫣，雖然與李亞鵬婚姻結束，但二人再見亦是朋友。前日元旦，王菲與李亞鵬名下「嫣然天使」舉辦派對慶祝，王菲與兩個女兒到場，李亞鵬舊愛兼竇靖童閨密周迅亦有現身，名副其實「一家親」。



王菲與前夫李亞鵬及兩個女兒竇靖童、李嫣在今個2020年元旦，參加了「霹靂天使新年派對」的「嫣然天使專場」，同場還有童童的忘年閨密周迅。話說周迅曾經是李亞鵬的女友，也曾是童童爸爸竇唯堂弟的女友，這樣的組合能一起同場，感情真的不一般，果然「一家親」，難怪引起網民熱話。不少人讚歎王菲一家人，儘管離婚都還是好朋友，不同父親的兩個女兒就像親姊妹般，「簡直就是娛樂圈模範離婚夫妻與家庭」。



王菲一到場就親密摟住把頭髮剷青的童童，其間王菲心情大好，一直着勁歌搖頭扭身扭動High到爆，活力更勝女兒。



