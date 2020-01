myTV SUPER 直擊英格蘭足總盃

英格蘭足總盃第三圈將會在1月4日至1月6日舉行,多隊英超球隊包括曼聯、曼城、阿仙奴、利物浦、車路士等都會出戰。myTV Gold將會直播賽事,並提供粵語旁述、三小時回看及重溫。



英格蘭足總盃賽程表







1月4日 晚上8:30 伯明翰 VS 布力般流浪 [粵/英] 頻道308



1月4日 晚上8:30 般尼 VS 彼德堡 [粵/英] 頻道307



1月4日 晚上8:30 羅奇代爾 VS 紐卡素 [粵/英] 頻道306



1月4日 晚上11:00 白禮頓 VS 錫周三 [粵/英] 頻道308



1月4日 晚上11:00 富咸 VS 阿士東維拉 [粵/英 頻道307



1月4日 晚上11:00 屈福特 VS 燦美爾 [粵/英] 頻道306



1月4日 深夜1:30 狼隊 VS 曼聯 [粵/英] 頻道306



1月4日 深夜1:30 李斯特城 VS 韋根 [粵/英] 頻道307



1月4日 深夜1:30 曼城 VS 維爾港 [粵/英] 頻道308







1月5日 晚上10:00 車路士 VS 諾定咸森林 [粵/英] 頻道306



1月5日 晚上10:00 水晶宮 VS 打比郡 [粵/英] 頻道308



1月5日 晚上10:00 米杜士堡 VS 熱刺 [粵/英] 頻道307



1月5日 晚上12:00 利物浦 VS 愛華頓 [粵/英] 頻道306



1月5日 深夜2:15 基寧咸 VS 韋斯咸 [粵/英] 頻道308







1月6日 深夜3:55 阿仙奴 VS 列斯聯 [粵/英] 頻道308







