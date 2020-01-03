﻿房屋經濟轉好 火災疾病來襲 李丞責鼠年香港運勢預測

2019年香港歷盡風霜，一場反修例風波，由6月持續至今仍未平息；上月中粉嶺公路更發生嚴重交通意外，導致傷亡慘重；社會上可謂一片愁雲慘霧，相信不少市民都很關心2020年的香港運程？來到鼠年，著名堪輿學家李丞責博士則向港人大派定心丸，叫大家毋須太緊張，「過去較多議論性，但鼠年四綠坐落西南，代表開明，即係好多宗教、教育、探討方法較可安定人心，同埋令人紓緩啲；鼠年亦喺細心、細微或者喺民心上尋找一個出路，立春八字上大致都平均。」小市民今年可能較易置業上車，本港金融市場下半年較有上升趨勢，但就要多加注意疫症及火災了！



2020年的五行算是平均，依照流年飛星分析，四綠代表文昌星，即是文件、合約合同，甚至法例上的改變，因今年四綠到了西南位，西南與東北都關乎地產、教育、醫療及宗教，故對於土地方面，可能會有新法例、新規矩或新議案，譬如將一些棕地、荒廢的土地立案重建，也是一件造成基本向好方向，李博士說：「喺安頓嘅地方出現四綠星，就代表有啲新規矩、條款，較易申請一啲住屋嘅解決方案，所以想計劃置業上車嘅人士，今年應該係較易嘅一年，當然長線嚟講唔係代表冇波動啦！」同時，一白代表未來財富，坐落東北位，即有貸款放寬或加按樓宇的跡象，（亦代表先使未來錢）為想置業人士帶來及時雨，整體上都會比過去穩定，「喺呢個位似乎對豪宅冇好大影響，考慮買豪宅要三思嘅係今年唔係一個突出嘅年份，亦都唔似一個衰敗嘅年份。」



疫症引發金融危機



另一個港人最關心的金融、經濟問題，因西和西北位分別發現九紫、八白星，兩者均是當旺及喜慶星，即金融市道或金價尚算平穩及有上升趨勢，但李博士提醒大家要注意建築方面，「因為震位代表高嘅建築物、樹木、橋梁，而五黃星喺東位，好易有建築物倒陷，或有大樹倒下、堵路，要提防東邊嘅地方，無論中國定亞洲嘅東邊都容易出現大地震，有關地震帶嘅投資就要小心，呢個突如其來嘅影響都幾大。」



提到上月長洲發生地震，他預測6月中、下旬爆發瘟疫，「日環蝕喺6月21日出現，亞洲係完全可以睇到，每次日環蝕都會出現一啲較傳染性或廣泛性嘅疾病，所以投資、民生方面都要留意個大疾病有冇機會擴散，甚至影響埋個市場。去到12月15日之間會出現日全蝕，而日全蝕大多數影響金融、天災，但因為呢個亞洲地區見唔到咁多，可能個問題來自於歐美地方，會令金融市道有震撼同向下趨勢，所以呢兩個月份前後都要提防吓。」



提防黑客與火災



至於交通方面，三碧是非星到了北位，李博士指：「無論投資交通、航空、物流業，都可能會有人事變動或爭拗，甚至有官非、爭訟導致股份等問題存在，太歲遇三碧，從事交通業或駕駛人士都要平心靜氣啲嘞。」另南位有二黑，即易有疾病及大型火災，大家要小心電腦網絡，以及火災、爆炸品、燃燒物；或電訊，網絡黑客搗亂，大型電腦系統引發問題，「可能係一個社會議論，亦都有機會係大型中央電腦或數據站出現一啲複雜問題，小心黑客入侵，呢個可能都間接影響到金融情況，或一啲人嘅起居問題！」不過，他表示2020年是結婚、生育的好年份；而今年亦有不少人考慮海外留學或移民，相信移民業界都頗繁忙！



撰文︰黎寶倫 採訪：李維隆