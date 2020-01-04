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BIGBANG 4月合體 出席美國音樂節

2020-01-04 列印
■BIGBANG將赴美演出Coachella音樂節。
■因勝利（左一）的醜聞，幾乎令BIGBANG復出無期。
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　　韓國天團BIGBANG成員G-Dragon、太陽、大聲和T.O.P已於去年相繼退伍，但因前成員勝利的多宗醜聞，外界有傳BIGBANG復出無期。不過4月在美國舉行的Coachella音樂節，昨公佈演出單位，BIGBANG的名字出現在4月10日及17日兩日的名單上，他們所屬的YG娛樂亦證實已接受邀請。

　　此外，大聲旗下物業早前涉經營色情場所，檢察方指大聲在此案並沒有嫌疑。其隊友太陽則宣佈於本月18日舉行慈善拍賣會，公開拍賣1,300件收藏品，太陽的好友Sandara、CL、男團Winner等都捐出700件收藏品，收益將捐給幫助聽力障礙兒童的機構。

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