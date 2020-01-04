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方力申獲委任為旅發局新成員

2020-01-04 列印
■方力申成旅發局新成員，協助推廣香港。資料圖片
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　　早前舉行環島泳並籌得逾千萬善款的方力申獲委任旅遊發展局新成員。政府昨日公佈，委任藝人方力申為旅遊發展局新成員，任期由今年1月1日至明年12月31日，為期兩年。

　　商務及經濟發展局發言人歡迎方力申加入旅發局。有信心可以憑藉方力申與其他旅發局成員，在不同界別的專業知識及豐富經驗，將可協助旅發局進一步推廣香港，成為旅客的首選旅遊目的地。

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