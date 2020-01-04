自爆開騷醫生全程支援 濱崎步否認「借肚」生B

日本天后濱崎步於元旦日在粉絲網自爆去年十一月產子，升呢媽咪，但未有透露BB爸爸的身份，不少人懷疑她找代母生產，因她在去年六月起仍在日本舉行多場巡唱，如果她真的懷孕，當時應已懷孕五個月，而她還能在舞台上勁歌熱舞。



昨日步姐再更新社交網，間接否認找代母產子，她表示︰「我擁有一隊具魔力的服裝團隊、化妝師和髮型師，也有醫生及助產士二十四小時支援，在這樣的環境下實現的舞台演出，並非想證明女性在產後可以立即活動的事，而是在肉體和精神感到困難之時，向在身邊支持她的家人及朋友表達感謝。」步姐又分享一張寫滿「謝謝」的照片，並留言︰「希望二○二○年對於我們來說，所有事情都會變得舒心。」



