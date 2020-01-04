﻿第二胎順產母子平安 40歲章子怡元旦添丁 老公：開心極了

章子怡在上年10月證實自己懷第二胎，其後盛傳她已到美國待產，但她和老公均未有透露身在何方迎接新的家庭成員。章子怡的老公汪峰被指曾歷兩段婚姻，他先後與不同的女友或配偶，誕下三位女兒，當中包括2015年與章子怡結婚後，為他誕下的幼女「醒醒」。章子怡昨日透過社交網站宣佈，她已在日前的元旦日誕下約重8磅的男丁，並感恩道「這是上天賜予我們的最美新年禮物」！



章子怡上年盛傳為汪峰懷第二胎多時，終在10月出席東京國際電影節開幕禮期間，才承認已懷孕30周。其後有傳章子怡已到美國待產，雖然懷孕期間曾分享不少照片，但和老公均未有透露她是否身在美國。



章子怡昨日終在微博以貼文及分享產後的相片，宣佈已為老公追到「慈姑椗」，她留言道：「2020年1月1日，我們的生命中多了一個他，從此我們的世界又多了一份幸福的牽掛！這是上天賜予我們的最美新年禮物，感恩！新年真好！祝福大家新年快樂！」相中可見她的老公和醒醒及剛出生的兒子，但未見兒子的樣貌。



「嗓音嘹亮大胖小子」



汪峰其後轉發老婆的留言和相片，再度陪章子怡生產的他先感謝老婆，又透露初生兒子體重七斤二両（逾7.9磅），是「大肥小子」，汪峰說：「第二次站在妻子身邊，緊握着她的手，迎接寶寶的降臨。再一次感受到母親的艱辛與偉大。」



踏入2020年即再為人父的汪峰，亦向老婆致謝道：「謝謝你在20年代第一天這麼好的時刻帶給我帶給這個家一個超級健康，嗓音嘹亮，七斤二両的大胖小子，開心極了，順產母子平安。祝大家新年快樂。」章子怡和老公分享喜獲麟兒的貼文，得到不少網民及好友送上祝福，但亦有八卦網民追問她為何不肯透露是否再次到美國生仔。



圖：網上及資料圖片