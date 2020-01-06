﻿胞兄疑勒死妻兒自殺亡 明道發聲明：震驚難過

台北內湖區昨日發現兩成人及一小童的屍體，其中男死者為40多歲的林姓男子，為台灣男星明道的胞兄林明弘。警方發現林明弘數日前曾與友人發訊息「早就不想活了」，指自己欠債200多萬台幣，無力償還兼被黑幫追債而有輕生念頭。懷疑走投無路的他帶着妻兒上山，先狠心勒死40歲老婆及年僅12歲兒子後再上吊。



原名林朝章的明道因家境不好，自18歲出道後努力工作幫家人還債，但明道胞兄不時借明道之名借錢，三年前胞兄再被指欠下千萬台幣債務，當時明道曾稱：「每個人該替自己負責，冤有頭、債有主。」明道昨日發聲明稱：「非常震驚與難過，對於本案一無所知，正試圖了解發生甚麼狀況。」