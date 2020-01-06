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《教場》劇情惹爭議 木村白髮假眼觀眾讚Cool

2020-01-06 列印
■大島優子與葵若菜爾虞我詐。
■木村以白髮假眼Look演《教場》，被讚有突破。
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　　木村拓哉剛演完劇集《Grand Maison東京》之後，前晚及昨晚則為富士電視台演出一連兩集的開台60周年紀念特備劇《教場》。該劇改編自同名小說，除了木村之外更有大批紅星演出。前晚播出首集後，黃Viu平台已有得收看，木村突破一貫形象，白髮再戴上假眼扮冷酷警察學校教官，cool爆演出令觀眾大讚。

　　《教場》播出後即惹來眾多網民討論，除了木村冷酷對待學生之外，學員亦心懷不軌，大島優子與同學葵若菜表面上是一對好友，但後來葵若菜竟利用汽車自動起落架夾斷大島雙腿！雖然內容兇殘，但令觀眾睇得十分肉緊。

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