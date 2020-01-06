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妮歌為家鄉山火憂心落淚

2020-01-06 列印
■妮歌為家鄉澳洲嚴重山火感心痛。資料圖片
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　　美國年度盛事金球獎將於香港時間今早舉行，昨日大會於賽前在比華利山舉行派對，妮歌潔曼、娜奧美禾絲等現身。妮歌在紅地氈上起初仍有笑容，但入場前受訪時提到家鄉澳洲山火嚴重而激動落淚，並表示︰「我現在被澳洲發生的所有事弄得很分心。」

　　妮歌的發言人指她在雪梨的大宅都受山火威脅，正密切觀察中，而她與歌手Pink等都有捐錢給澳洲的救火機構，分別捐了50萬美元（約389萬港元）救災。

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