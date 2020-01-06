暢談2020大計 Twins豬籠入水盼圓夢開戲院

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）去年各有各忙，各自亦豬籠入水大豐收，2020年剛開始，Twins亦暢談新一年大計，談到最大夢想，兩人不約而同說，很想由演員「升呢」擁有一家自己的戲院，能與大眾一起分享好電影！



Twins在2019年大豐收，踏入新一年，她們亦有新目標。阿嬌（鍾欣潼）的老公賴弘國剛在台灣開設美學醫療院，榮升老闆娘的她當然希望老公生意興隆再開分店，再加上她努力工作便可實現她的夢想！阿嬌去年拍了四個內地綜藝節目、參演兩套電影，還有多個商演活動，財源滾滾來！阿Sa亦接連拍《感動她77次》、《神探大戰》和《給我一天》等電影及參演舞台劇，Twins各自努力吸金為未來做好準備！



阿嬌愛看觀眾反應



阿嬌很想先在家中設立小型私人影院，可不時與家人和朋友享受不同電影，若儲夠金錢，她最想實現更大的夢想，就是開一家電影院，阿嬌說：「好想在最旺地段擁有高級電影院……我很鍾意看觀眾的反應，可即時知道電影是否好看及是否迎合大家的口味！」



阿嬌和阿Sa同樣夢想擁有自己的電影院，她們近日就專程到老闆楊受成旗下的英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）體驗，阿嬌說：「該院是全港最大的IMAX影院，擁有先進影音科技，影像超靚、還有12聲道IMMERSIVE音響系統，音效震撼！就是我夢想擁有的高級影院一樣！」阿嬌表示，若真的可以做到擁有一家如此設備完善的大影院，可說是有很大的成就了。



阿Sa想搞觀影派對



阿Sa亦認為，該戲院視聽設備一流，小食選擇眾多兼甚有心思，更有專業調酒師駐場即席調酒，阿Sa特別欣賞16個座位貴賓影院品牌the CORONET，她已打算相約阿嬌、容祖兒、關智斌、洪卓立、李靖筠等好友，到來開觀影派對呢！



Twins亦憶起拍電影時的點滴，阿Sa最難忘是拍《下一站天后》時連踩三套戲，非常辛苦，但又覺得十分好玩，又坦言， 「其實我較喜歡拍輕喜劇，而不是拍《非分淑女》或《雛妓》的沉重片種，希望遲些可以拍多些輕喜劇。」阿嬌最難忘就是拍《前度》，因該片拍得她極美麗，亦是她最青春的時刻！



