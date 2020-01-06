問是否怕成為「老姑婆」？Aka尷尬表示，就是要當「老姑婆」，已經有心理準備。談到過往愛情是否曾受重傷？她承認曾經試過，之前每次戀愛都想嫁給對方，所以現在不會講這些話，以免嚇到對方，她說：「我發覺原來自己鍾意一些男生的樣子是很年輕的。（鍾意小鮮肉？）不要這樣講，這讓人感覺我是老人家，其實見到事業有成男士的樣子我會驚。（你想要生意失敗的男士嗎？）對！可以一起共度難關！」
見到事業有成男士會驚 Aka笑言要做「老姑婆」
問是否怕成為「老姑婆」？Aka尷尬表示，就是要當「老姑婆」，已經有心理準備。談到過往愛情是否曾受重傷？她承認曾經試過，之前每次戀愛都想嫁給對方，所以現在不會講這些話，以免嚇到對方，她說：「我發覺原來自己鍾意一些男生的樣子是很年輕的。（鍾意小鮮肉？）不要這樣講，這讓人感覺我是老人家，其實見到事業有成男士的樣子我會驚。（你想要生意失敗的男士嗎？）對！可以一起共度難關！」
長洲外海域強度3.4級 市民夢中驚醒 一月兩地震 東涌大廈搖晃
本港罕見地在一個月內發生兩次地震。繼上月五日長洲對出海域發生地震後，昨晨該海域再次地震，強度為黎克特制三點四級，維持數秒，本港廣泛地區感受震動，有東涌區居民形容大廈如在颱風吹襲期間搖動，亦有南丫島村屋...
2020-01-06
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內地女遊「驚安の殿堂」遭斬傷 施襲日女：我不喜歡那個女的態度
日本連鎖雜貨店「驚安の殿堂」大阪梅田店上周六下午發生斬人案件！一名中國女遊客在店內遭一名日本女子持刀斬傷，女子被制服後稱「我不喜歡那個女的態度」。 事發在昨日下午約三時許，女疑犯松岡美樹手持一把長約十...
2020-01-06
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網傳泰廢妃獄中亡
泰國美女詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak），去年被泰皇冊封為皇妃僅三個月，十月就被皇室廢除頭銜，並據傳遭判刑二年，被關押在曼谷附近的空隆中央監獄。不過，本月三日社群網站突然開始瘋傳，她已經身亡的消息，但目前泰國皇室仍未出面發表說明或作出澄清。 去年七月，泰皇哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在皇室網站，公開多組與詩妮娜的恩愛照片，並在生日時隆重為她進行封妃儀式。不料，三個月後，泰國皇室發表聲明，指稱詩妮娜不但反抗國王、王后，還濫用權利，假傳國王命令，因此決定罷黜她的皇室頭銜、護衞隊職務及軍銜，讓外界相當震驚。
2020-01-06
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維港峰飽覽西區海景
位於西區的維港峰樓齡約四年，坐擁交通及校網優勢。以下為大家精選的放盤，面積1760方呎，四房兩套間隔，露台前臨開揚遼闊西區海景，更可遠眺西九龍及昂船洲大橋。 維港峰提供125個單位，設一至四房間隔，項...
2020-01-04
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美伊劍拔弩張 避險情緒升溫 恒指下試二萬八支持
港股2020年開局反覆，憧憬中美簽署貿易協議及人行放水，恒指借勢繼續炒上，但上周五美伊衝突令避險情緒升溫。證券界人士認為，本周股市將聚焦地緣局勢變化，料恒指今日低開，後市或現回吐，稱「跌兩三百點走唔甩」，恒指或下試28000點水平，但暫時未見大跌風險。 踏入2020年，美方預告中美首階段貿易協議有望本月15日正式簽署，人行亦於元旦「送大禮」降準0.5個分百點，長期釋放逾8000億元人民幣於今日生效，重磅消息刺激港、中、美股票開紅盤。惟美軍擊殺伊朗高級軍事將領，拖累港股上周五高開低收報28451點。雖然恒指連升五周，但夜期隨美股下跌進一步受壓，收報28415點，低水37點；A...
2020-01-06
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救戰績 救軍心 救票房 伊巴回歸騷
AC米蘭歇冬前於意甲僅排十一位，軍心盡失，更拖低入座率。猶幸瑞典神鋒伊巴謙莫域去周崔護重來，三十八歲依然在過去兩季美職證明寶刀未老，今晚地標戰意甲主場鬥森多利亞，肩負起救戰績、救軍心、救票房三大重任。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今晚10:00直播） 今季AC米蘭雖斥資逾一億歐羅增兵，但球隊成績不進反退，歇冬前最後一輪意甲作客0:5大敗於阿特蘭大腳下。一眾戰將被批評欠缺鬥心，球隊入座率亦遭成績低迷拖累，只有對國際米蘭和拿玻里兩場大戰吸引到逾六萬名球迷入場。 首戰即谷票房 然而上周以自由身簽約半年的伊巴被視為救世主，各界期望他可以...
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Elite Dragonfly 輕量筆電
除了效能，商務筆電最主要考慮是重量，始終經常攜帶外出工作，機身愈輕愈好，HP剛推出的13.3吋新作Elite Dragonfly，重量由990g起跳，屬二合一平板電腦中輕便之選，且不失效能，電池更可提...
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被封火辣女神 34C脹爆上圍好出位 傅嘉莉承諾今年 繼續派福利
34歲傅嘉莉（Kelly）喺TVB旅遊節目《識玩旅行團2》中穿上純白色比堅尼同短褲仔，於鏡頭前坦蕩蕩浸溫泉，34C脹爆上圍相當出位，加埋着住粉紅色泳衣擘髀玩激流嘅豪放動態，年尾流流派呢啲咁正嘅福利，睇...
2020-01-06
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社論——行善降溫 要諗計「救亡」
反修例風波觸發大遊行、暴力示威，社會正常活動大受干擾，慈善籌款亦要讓路，好像原定去年十一月舉行的新界區百萬行，便因應社會情況而取消。昨天公益金舉行「港島、九龍區百萬行」，參加者較少，長此下去，公益善款勢將減少，弱勢社群將受影響。慈善機構要靈活變通，以創新手法吸引市民大解善囊。 昨天有一萬多人參加「港島、九龍區百萬行」，公益金指在現今社會緊張氣氛之下，參加人數比去年減少，至於善款數字，暫時未有公佈。但善款來自參加者，參加人數減少，善款便很難以維持在以往水平。 由於慈善籌款活動多在周末周日舉行，但這些日子是遊行示威的高峰日子，以去年十一月新界區百萬行為例，公益金考慮到交通狀況、...
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馬場浮世繪——韋達田泰安如有超能力
韋達近期成績急升，由上年十二月二十一日計起，連同昨日的「超能力」，勝纜已延續五個賽日。另外韋達與田泰安的組合亦值得留意，因為最近已經分別攜手勝出「順意寶」、「肥仔」及「超能力」，合作如魚得水。至於韋達...
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