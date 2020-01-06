見到事業有成男士會驚 Aka笑言要做「老姑婆」

趙慧珊（Aka）昨日在公開活動中表演空中瑜伽，她笑言今次來取經，因眼見Super Girls其他成員也開餐廳，只有Cheronna與她一樣沒做生意，所以想考取瑜伽導師牌照，日後能收生教瑜伽。



問是否怕成為「老姑婆」？Aka尷尬表示，就是要當「老姑婆」，已經有心理準備。談到過往愛情是否曾受重傷？她承認曾經試過，之前每次戀愛都想嫁給對方，所以現在不會講這些話，以免嚇到對方，她說：「我發覺原來自己鍾意一些男生的樣子是很年輕的。（鍾意小鮮肉？）不要這樣講，這讓人感覺我是老人家，其實見到事業有成男士的樣子我會驚。（你想要生意失敗的男士嗎？）對！可以一起共度難關！」



