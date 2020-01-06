﻿被封火辣女神 34C脹爆上圍好出位 傅嘉莉承諾今年 繼續派福利

34歲傅嘉莉（Kelly）喺TVB旅遊節目《識玩旅行團2》中穿上純白色比堅尼同短褲仔，於鏡頭前坦蕩蕩浸溫泉，34C脹爆上圍相當出位，加埋着住粉紅色泳衣擘髀玩激流嘅豪放動態，年尾流流派呢啲咁正嘅福利，睇到一眾宅男個個都心心眼，大讚Kelly仙女下凡、女神真性感！就連73歲「家英哥」羅家英都忍唔住出手，將Kelly性感泳照分享至社交網限時動態當中。對於「升呢」做咗火辣女神，Kelly日前直言受寵若驚，興奮道：「被讚梗係鍾意啦，呢份係今年最好嘅聖誕禮物呀！」女神更承諾今年繼續強勢出擊，唔會令大家失望。



《識玩旅行團2》口碑咁好，監製張志明日前率一眾台前幕後江嘉敏（Kaman）、傅嘉莉、楊潮凱、陳婉衡、陳睿雯、潘梓鋒、梁茵、林師傑等喺西貢慶功宴。講到粵北嗰幾集節目中，自稱沒有男友的Kelly好free，每集都大解放，出動泳衣、貼身小背心，34C咪咪搶盡風頭，仲有濕身大特寫派彩蛋！咁進取，小花江嘉敏梗係比了下去，加上有男友Anthony「監控」，Kaman最大膽都係換上一件頭「婆仔」泳衣出鏡。不過，Kaman就話冇留意係咪風頭被蓋，「盡量唔會着得太暴露嘅，我驚嚇親大家！」在旁的楊潮凱原來挑通眼眉，他即插嘴，「Kaman係為我好，怕老人家流鼻血啫……講笑講笑！其實佢算係平……嗰啲嚟嘅，反而Kelly真係好性感，所以我唔敢望得太過份，哈！盡量望佢頭以上嘅嘢，好彩我老婆對我有信心。」



有料Kelly坦言唔介意露多少，「咁浸溫泉係要着泳衣嘛！都係多得化妝師嘅攝影技巧好，去公幹旅行有個識得影相、整頭兼化妝嘅化妝師一齊真係冇得彈呀！見大家咁受落我都好開心，係今年最好嘅聖誕禮物呀！尤其見家英哥都讚埋一份，諗唔到佢都留意到我。」她更承諾唔會畀佢停，今年繼續喺鏡頭前大派福利，造福人群，「其實之前被張志明安排去檳城，處女下海拍《3日2夜》，點知去到機場先發現護照有效期唔夠半年，冇得登機，最後喺機場食咗個早餐就打道回府，其實我真係唔知護照至少要有半年有效期先可以出到境呀！真係超失望，好無奈。」



江嘉敏作證，指Kelly係誠意十足㗎，因為她出發前的半夜，仲喺《識玩2》群組度叫大家幫吓眼揀泳衣，她預咗3、4套備戰！楊潮凱取笑Kelly說：「Kelly係『鱷魚頭，老襯底』，只係表面精明！（係咪胸大冇腦？）佢冇身材係人都唔信啦，但冇腦就……平日我要降低智商先同佢溝通得到呀！」Kelly騎呢地反問：「我係咪持『白卡』嗰啲呀？咁我都係嘅（冇腦）！」原來Kelly下年本命年犯太歲，自言稍後拍賀年節目時，要多啲請教吓師傅，留意返要注意啲咩，希望順順利利，新一年願望還想多拍啲好戲。



採訪：方騫平