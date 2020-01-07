﻿返蘇州欣賞千嬅騷 朱晨麗擦大閘蟹食到嘔

朱晨麗（朱朱）和楊千嬅合作無線劇《多功能老婆》成為好姐妹，朱朱早前分別到上海及蘇州欣賞千嬅的巡唱，蘇州是朱朱的家鄉，千嬅開騷當日正值冬至，朱朱更帶同父母捧場呢！



身為蘇州人的朱晨麗（朱朱）表示：「上海睇完覺得唔夠喉，千嬅喺蘇州嘅演出正值冬至，我帶埋父母去欣賞。台下反應特別好，千嬅好似萬人迷咁，佢全場都好感性，不停流眼淚答謝粉絲，我覺得佢絕對係一位好值得學習嘅藝人！」



陪家人過節的朱朱甚享受天倫樂，她說：「我有探婆婆，成個假期好溫暖，天氣點凍我都覺得暖笠笠！」朱朱亦趁機大擦大閘蟹，「可能好耐冇食過，我竟然控制唔到自己，一下子食得太多頂住個胃，最後嘔咗出嚟，下次我會節制啲！食到嘔依然好開心，事關大閘蟹係我嘅童年回憶！」