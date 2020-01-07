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高海寧獲提點要小心駕駛

2020-01-07 列印
■高Ling亦獲師傅指點可多演慘情喊戲、精神有問題及抑鬱等角色。
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　　高海寧（高Ling）昨日拍攝節目《新春開運王》，獲師傅指點迷津，指她在無線台慶頒獎禮會有些獎，但鼠年身體就麻麻，脊椎問題更差，建議她脫智慧齒。

　　高Ling稱脊椎有幾節骨凸出，雖然已接受物理治療，但進展緩慢。師傅還說她來年多意外，提醒她小心駕駛，建議她玩碰碰車。她亦稱，師傅指她的姻緣運快到，但她的命格要低調，無論拍拖及結婚都要秘密進行。

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