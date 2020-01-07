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《魔雪奇緣2》膺史上最賣座動畫

2020-01-07 列印
■《魔雪奇緣2》全球票房大賣！ 劇照
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　　迪士尼去年底推出動畫電影《魔雪奇緣2》，與首集一樣全球大收，該片在港已狂收逾5,300萬，而截至昨日，美國票房數字顯示，《魔雪2》創下新高，北美收4.49億美元（約35億港元），北美以外地區收逾8.75億美元（約68.2億港元），全球收入突破13.24億美元（約103.2億港元），已成為歷來最高票房動畫電影。

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