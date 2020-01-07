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許廷鏗盼成功申請紅館開騷

2020-01-07 列印
■許廷鏗亦希望舉行外地巡唱。
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　　許廷鏗前晚為活動擔任表演嘉賓，他透露將入紙申請在紅館開演唱會，並計劃開四面台，「上次做完覺得好過癮，在香港這個場地才有效果，拉近與觀眾距離，係繼承樂壇前輩的舞台特色！」

　　許廷鏗相信若成功申請檔期，演出將不止一場，他更坦言想開巡唱，問到體力能否應付？他笑說：「以我這年齡應該可以，張學友巡唱開足百多場，頭尾場我都有睇，希望可以像他在不同國家表演。」

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