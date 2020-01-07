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﻿女星紅地氈鬥到七彩 姬蒂狄高達「膊」出位

2020-01-07 列印
姬蒂白蘭芝 ■姬蒂的淺黃皺摺晚裝，最搶眼是設計別致的巨型膊頭，再加上胸前的閃石裝飾，霸氣外露，亦只有姬蒂才能駕馭這份霸氣。美聯社
狄高達芬寧 ■甜美可人的狄高達穿上淺紫紗裙，仙氣迫人，巨型的公主袖，令整體造型加分不少。 美聯社
桂莉芙柏德露 ■桂莉芙大膽以透視裝行紅氈，加上層層疊疊的雪紡，隱隱約約露出腹部線條，令人眼前一亮。美聯社
史嘉莉祖安遜 ■以大紅拖尾裙現身的史嘉莉，略嫌保守，與其他女星相比，只能以不過不失來形容。 美聯社
Joey King ■童星出身的Joey King，以黑白百褶連身裙，再搭配斗篷般的設計，前衞且充滿藝術感，在紅氈脫穎而出。美聯社
露妮瑪拉 ■露妮雖然選了紅地氈最保險的黑色晚裝，但就以超性感的吊帶喱士裙現身，認真養眼。美聯社
查理絲花朗 ■查理絲以綠色配黑色晚裝亮相，大膽撞色，再加上利落的短髮，集時尚與性感於一身。美聯社
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        今屆金球獎紅地氈不少女星都放棄了一貫的黑白高貴晚裝，改以色彩繽紛、剪裁特別的戰衣亮相，令紅氈添上了不少色彩。其中金像女星姬蒂白蘭芝一襲淺黃色晚裝，膊頭的皺摺異常搶眼；而狄高達芬寧的淺紫晚裝，其巨型公主袖亦好飄逸。
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