﻿突與希澈公開戀情 MOMO寫親筆信向Fans致歉

TWICE隊長志效近日在社交網與Fans對話，談到上月MAMA音樂頒獎禮中，她突然離座失去蹤影，志效透露當時身體不適迫不得已離座，其後有網民就離座事件惡意留言攻擊她，志效再留言道「經常有些想人關注的人在『呱呱』（音譯、大意是指亂講無意義廢話）」，「呱呱」被指是當地女權份子貶低男性的網絡用詞，志效隨即惹來網民批評。娜璉其後留言維護隊友，指大家都是人會犯錯，她們並非想令其他人不快。
圖：網上及資料圖片
著名甜品店「聰嫂私房甜品」管理層之間發生糾紛，有股東去年入稟高等法院，要求頒令將公司清盤。「聰嫂私房甜品」高峰期全港開設十間分店，其後收縮，減至五間，昨日五間分店全面停業。本報記者昨午前往深水埗分店視...
2020-01-07
江蘇蘇州十全街發生地陷意外，本月四日下午整條仿古長廊竟突然向下塌陷，目擊者稱，當時發出轟轟巨響，只見路邊涼亭慢慢下沉。初步判斷，地面塌陷與水務部門河道清污有關。目前，臨街的商店及住戶都已搬走離開。 據報，蘇州城東南部的十全街全長二千公尺，是當地知名景點，包括南林飯店、南園賓館和古典林園網師園等，都在十全街上，平時也吸引不少遊客，此外該地也有不少名人居住過，如國畫大師張大千、張善子等，也因此衍生出許多仿古建築，並於周邊形成觀光商圈。 目擊者表示，本月四日下午四、五點左右，聽到外面傳來轟轟巨響，接着就看到路邊涼亭慢慢變矮，整條道路塌陷，有人指出，十全街塌陷應與河道清理瘀塞有關。...
2020-01-07
前日中國的北方迎來本年第一場「初雪」！民眾都熱鬧「玩雪」，雪橇、雪靴、溜冰鞋都出動。北京街頭出現多個大小的雪人；而陜西省漢中市佛坪縣熊貓谷景區內的大熊貓都在雪地打滾和嬉戲。 就新華社的照片所見，霜雪凝...
2020-01-07
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣宇晴軒2座低層E室，面積468方呎，屬兩房間隔，享開揚景，原先叫價790萬，議價後減價10萬，以780萬成交，呎價16667元。新買家為上車客，據悉，原業主於10年以360萬購入，帳面獲利420萬離場。 香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣丰滙3座中高層C室，面積362方呎，屬1房間隔，望市景，原先叫價680萬，議價後減價50萬，以約630萬成交，呎價17403元。據了解，買家為單身人士，原業主於14年6月以約408萬購入，是次轉售帳面賺約222萬，物業升值約54%。 東環760萬易手 利嘉閣高...
2020-01-07
美國和伊朗劍拔弩張，投資者把資金撤出股市避險，拖累美股下跌。杜指早段報28506點，跌128點；標普500指數報3223點，跌11點；納指報8998點，跌22點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報...
2020-01-07
英格蘭聯賽盃四強將上演曼徹斯特打吡，曼城火力向來不成疑問，周六於足總盃獲輪休的前鋒加比爾捷西斯，更已經摩拳擦掌，矢言要在今晚首回合反客為主，在近期表現回落的曼聯身上數胡，助球隊先拔頭籌，一於取客勝。 （香港時間周三凌晨4:00開賽） 曼城最近各賽事三連勝期間，共取得八球進帳，場均攻入對手超過兩球。周六足總盃未有上陣的加比爾捷西斯磨刀霍霍，揚言要替球隊再取士哥︰「最近賽程較為頻密，不過經過休息後，我已經恢復好體力，可以為球隊繼續交出好表現。」此子聯同上仗同樣未有落場的史達寧合作攻堅，有力成為對手防線的心腹大患。 紅魔攻門欠質素 相反，曼聯不同賽事近兩場只有和負各一不勝，期間更...
2020-01-07
乘坐公主郵輪（Princess Cruises）最新旗艦星空公主號（Sky Princess）能暢遊地中海，其中一站便停靠在意大利北部名城熱那亞（Geona），這個漂亮山城海港，不但是大航海家哥倫布的...
2020-01-07
雲妮三度封后 《第77屆金球獎頒獎禮》於香港時間昨早在洛杉磯舉行，「小丑」華堅馮力士（另譯：祖昆馮力士）和雲妮絲維嘉大熱封劇情組帝后。中韓女星Awkwafina亦贏得音樂劇/喜劇組影后，成為首...
2020-01-07
經歷逾半年的反修例風波，負面效應陸續顯現，將會衝擊每一個香港人，故此，大家對下個月公佈的《財政預算案》有不一樣的期望。在財政充裕下，港府必須急市民所急，盡量還富於民，果敢減稅，才孚眾望。 財政司司長陳茂波正就《財政預算案》諮詢各界意見，民建聯向他提出八十多項建議，包括百分百寬減利得稅和薪俸稅、增撥資源止暴制亂。民建聯又不反對政府派錢，原因是「非常時期要有非常措施」。 民建聯的建議，反映社會需要，香港的現況，可謂屋漏兼逢連夜雨，外圍經濟情況不穩，中東又戰雲密佈，而香港仍未擺脫反修例暴力示威的衝擊。多項統計數據已反映香港經濟向下行，不少行業陷入裁員潮，過了農曆新年之後，失業問題...
2020-01-07
出戰明晚三級賽一月盃的「聖靈之都」，乃歷來首匹在谷中上陣的外地馬，而因牠仍處檢疫期，規定除出賽時都不能接觸他駒，但礙於跑馬地的地方有限，於是馬會決定，「聖靈之都」明晚會遲至晚上七時即頭賽事開跑後，才由沙田檢疫馬房出發往跑馬地，預計抵達時，頭場參戰馬已運返沙田，可騰出馬格讓牠獨自進駐，避免到與其他馬匹有任何接觸。 馬場浮世繪
2020-01-07