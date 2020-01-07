﻿突與希澈公開戀情 MOMO寫親筆信向Fans致歉

韓國人氣女團TWICE日籍成員MOMO日前與Super Junior成員金希澈承認戀情，她昨日公開一封四頁的親筆信，向Fans傾訴公開戀情過程的考慮，及就此突然的消息向Fans致歉，MOMO寫道：「在2020年一開始就讓Fans嚇了一跳，真心感到抱歉。寫這封信時也曾很煩惱，因很擔心會帶給Fans更大的傷害，所以都很小心，但我希望以我的方法與大家溝通，所以寫了這封信給你們。」MOMO公開戀情後，亦如常與隊友出席頒獎禮等活動，有愛情滋潤的她看來春風滿面！



TWICE隊長志效近日在社交網與Fans對話，談到上月MAMA音樂頒獎禮中，她突然離座失去蹤影，志效透露當時身體不適迫不得已離座，其後有網民就離座事件惡意留言攻擊她，志效再留言道「經常有些想人關注的人在『呱呱』（音譯、大意是指亂講無意義廢話）」，「呱呱」被指是當地女權份子貶低男性的網絡用詞，志效隨即惹來網民批評。娜璉其後留言維護隊友，指大家都是人會犯錯，她們並非想令其他人不快。



圖：網上及資料圖片