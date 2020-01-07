﻿金球獎頒獎禮 畢佬奪男配獎前妻舊愛同場 「小丑」華堅大熱稱帝

雲妮三度封后



《第77屆金球獎頒獎禮》於香港時間昨早在洛杉磯舉行，「小丑」華堅馮力士（另譯：祖昆馮力士）和雲妮絲維嘉大熱封劇情組帝后。中韓女星Awkwafina亦贏得音樂劇/喜劇組影后，成為首位獲此獎的亞洲人。















年度美國影壇盛事《第77屆金球獎頒獎禮》昨日舉行，男星Ricky Gervais第五度任金球獎司儀，他聲稱今屆是他最後一次為頒獎禮獻身。他開場時拿票房失利的電影《Cats》、爆出性醜聞的皇室成員安德魯王子、影星里安納度狄卡比奧特別鍾情年輕女孩等來開玩笑。



華堅爆粗電視台靜音處理



今屆焦點其實落在里安納度的拍檔畢彼特身上，畢佬成功在死亡之組，擊敗阿爾柏仙奴、湯漢斯等勁敵，憑《從前，有個荷里活》贏得最佳男配角，他致謝辭時，鏡頭拍下其前妻珍妮花安妮絲頓在台下的反應。畢佬更被指享盡齊人之福，前妻外，其前未婚妻桂莉芙柏德露、緋聞女友查理絲花朗都同場，難怪他在台上表示原本打算帶媽媽出席頒獎禮，但害怕被傳媒又寫他與身邊的女性傳緋聞，所以作罷。



在電影界別，劇情組影帝、影后競爭激烈，最後由華堅馮力士和雲妮絲維嘉分別憑《JOKER小丑》及《星夢女神︰茱地嘉蘭》奪得，華堅在台上多次爆粗，電視台要作靜音處理，他又提到氣候變化，讚賞金球獎晚餐今屆轉為全素菜單，並叫其他演員不要經常坐私人飛機，他更特別多謝未婚妻露妮瑪拉；雲妮則相隔16年再度封金球影后，亦是她第三度攞最佳女主角。



Awkwafina成首位亞裔金球視后



音樂劇/喜劇組方面，賽果出人意表，泰隆艾格頓在《搖滾太空人》扮演艾頓莊稱帝，中韓混血女星Awkwafina則憑《別告訴她》膺影后，亦是首位亞洲人獲得此獎。昨日大贏家是《從前，有個荷里活》，贏得音樂劇/喜劇組最佳電影、劇本及男配角，一鏡過戰爭片《1917︰逆戰救兵》捧走劇情組最佳電影及導演緊隨其後，《搖滾太空人》亦獲兩獎。至於奉俊昊執導的《上流寄生族》則奪最佳外語片。而湯漢斯在領取終身成就獎時，提起家人即激動落淚，又感激梅麗史翠普及查理絲花朗等，令頒獎的查理絲跪低感謝。



《第77屆金球獎》



【電影組別】得獎名單：



最佳電影（戲劇組）︰



《1917：逆戰救兵》



最佳男主角（戲劇組）：



華堅馮力士《JOKER小丑》



最佳女主角（戲劇組）：



雲妮絲維嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》



最佳電影（音樂/喜劇組）：



《從前，有個荷里活》



最佳男主角（音樂/喜劇組）：



泰隆艾格頓《搖滾太空人》



最佳女主角（音樂/喜劇組）：



Awkwafina《別告訴她》



最佳男配角：



畢彼特《從前，有個荷里活》



最佳女配角：羅娜甸《婚姻故事》



最佳動畫：《大冒險家》



最佳外語片：《上流寄生族》



最佳原創歌曲：



《I'm Gonna Love Me Again》



《搖滾太空人》



最佳原創配樂：Hildur Guðnadóttir



《JOKER小丑》



最佳劇本：《從前，有個荷里活》



最佳導演：



Sam Mendes《1917：逆戰救兵》



電影類終身成就獎：湯漢斯