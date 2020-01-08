未被郭偉亮狂捉懶音打沉 ﻿林晴恩﻿﻿誓要圓歌手夢﻿

樂壇新人林晴恩（J.Lyn）剛推出第一首新歌《忍眼淚》，仍在港大讀4年級的她，去年開始以網上直播平台主播身份演唱，到現在真正出道做歌手，她坦言仍然未適應，譬如錄音時被監製郭偉亮（Eric）狂捉懶音；到電視台錄影被錄影廠凍到影響演出，不過這些經歷未打沉她的決心去圓歌手夢。 採訪：杜淑霞



去年J.Lyn 受朋友啟發，開始在Live平台「Uplive」以主播身份表演唱歌，未夠一年已得到不少粉絲支持，仲獲選該平台「全球最佳才藝主播」稱號，因而得到唱片公司支持推出新歌。 J.Lyn坦言最初只為興趣開Live，「嗰時有同學咁做，我覺得幾好玩，自己又鍾意唱歌，咪試吓自彈自唱，估唔到慢慢多人留意，有啲粉絲會追睇我嘅直播，都幾開心㗎！」



本身識彈鋼琴、吹笛及彈結他和古箏的J.Lyn，雖然熱愛音樂，但沒想過有機會做歌手，所以能夠有今次機會笑言開心到彈起，仲好粉絲心態話，「咁咪有機會可以睇到明星囉！」不過，要做真正歌手並不容易，單是錄音已是一大挑戰，「以前都唔覺得自己咬字有咁多問題，去到錄音室畀Eric Kwok捉到我有好多懶音，有啲講極都講唔到，嗰吓真係有小小打撞到自信㗎！」



估唔到去到宣傳J.Lyn一樣被考起，「冇諗過錄節目個廠係咁凍㗎！太凍真係會影響咗自己演出，仲有去電台做訪問，又唔敢太直咁講嘢，搞到好似冇乜反應咁，呢啲真係要慢慢適應同學習。」雖然遇到不少挫折，但未有打沉J.Lyn入行的決心，今年完成港大會計金融系課程後，便會全身投入娛樂圈工作，「今次機會咁難得，我好想認真去嘗試，同埋自己性格真係唔係太適合咁刻板嘅工作。」



