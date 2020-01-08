抱恙拍劇發燒屙嘔 陳瀅食藥激咀洪永城

陳瀅前晚在《黃金有罪》首播晚宴上透露，拍該劇時難為了拍檔洪永城（Tony），因拍攝期間她曾患腸胃炎，發燒又屙又嘔，Tony笑言，拍咀戲要錫埋陳瀅的口水鼻涕，被感染要吃藥及維他命C，為埋尾無論多嚴重也要咀陳瀅！陳瀅亦透露，有場床上激吻戲，他們要食完藥再拍呢！問到吃甚麼藥？陳瀅就說是吃很苦的感冒藥粉，所以拍咀戲時感覺好苦；Tony則說，拍攝時病病哋沒氣力，但拍出來的效果很好。



問到女友會否因他的艷福「火遮眼」？Tony認為應該不會，若看到他拍這類戲亦會「火遮眼」，便要檢討大家的關係。有傳馮盈盈的前男友因介意她拍激情戲導致分手，Tony就指自己和女友較「開放少少」，不會特別介懷，最好拍完與對手不要聯絡，陳瀅即指Tony「好乖」，拍完沒有找她。同場還有張兆輝和姚子羚，他們分別談到投資話題，張兆輝最難忘是買股票損失六位數，而姚子羚就聽媽咪建議，投資買樓保值。



