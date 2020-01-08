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Harvey Weinstein涉性侵 蹣跚上庭被質疑博同情

2020-01-08 列印
■Harvey Weinstein被指涉多項性罪行。
■露絲等人在法庭外示威。
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　　涉性侵多達80名女星的電影大亨Harvey Weinstein，昨現身紐約最高法院為新一宗的性侵案出席審訊前會議，預計兩周後才開審。他被指於2013年奧斯卡頒獎禮舉行前6日，性侵及性騷擾兩名女子，當時他的太太正懷孕。一名意大利女模控告他於2013年在比華利山一家酒店強逼她口交及將她性侵，並恐嚇她不要公開事件。

　　Harvey翌日再在同一家酒店聲稱為公事約會另一名女子，該女子指控Harvey在她面前裸露，阻她離開酒店，Harvey又在她面前自慰；Harvey繼續否認指控。曾指控Harvey性侵的露珊娜雅琪、露絲麥高雲等在庭外示威，露絲暗寸他撐着助行架蹣跚上庭是博同情。圖：美聯社

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