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柏翠茜亞玩金球獎座忘形 撞瘀拍檔Joey King額頭

2020-01-08 列印
■柏翠茜亞和Joey齊出席金球慶功派對。
■Joey展示額頭傷勢的照片。 網上圖片
■《JOKER小丑》獲「英國奧斯卡」11項提名。劇照
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　　第77屆金球獎頒獎禮前日圓滿結束，在慶功派對發生不少趣事，柏翠茜亞雅琪（Patricia Arquette）在迷你劇/電視電影組獲最佳女配角，她與劇集《The Act》拍檔Joey King齊齊出席雜誌搞的派對，並為雜誌拍攝搞笑片段，Joey在柏翠茜亞身旁撒錢，柏翠茜亞舉起金球獎座玩扮高歌，放下獎座時卻擊中Joey的額頭，Joey事後在網上公開被撞瘀的額頭照片！

　　此外，有網友發現「小丑」華堅馮力士在奪劇情組金球影帝時，眾人站立鼓掌，唯獨Beyonce無站立，有網友直指她無禮及不尊重，當晚她和丈夫Jay-Z亦遲到1小時才現身頒獎禮。而華堅主演的《JOKER小丑》昨在「英國奧斯卡」BAFTA獲最多的11項提名，《愛爾蘭人》和《從前，有個荷里活》獲10項提名。

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