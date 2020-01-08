  • 2020年1月8日 星期三
  • 21º
  • 66%
熱門： 修例風波勇武連儂牆伊朗武漢肺炎

日報新聞 > 娛樂

胡鴻鈞笑言難頂「哨牙」蔡思貝

2020-01-08 列印
■胡鴻鈞（右）喜獲吳若希偕夫捧場。
Previous Next

　　胡鴻鈞前晚舉行新歌《沒身份妒忌》的MV首播發佈會，眾多Fans及師姐吳若希偕夫捧場。

　　有指胡鴻鈞跟蔡思貝暗中撻着，他前晚否認其事，多次被攝得接載對方返工，只是順路而已，亦毋須請吃飯答謝。問到女方是否心目中杯茶？他就未有正面回應，並取笑蔡思貝拍攝《踩過界2》的哨牙造型，更笑指就算她箍牙，他也要考慮。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd