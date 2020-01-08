MIRROR 5月再開騷 姜濤怕嬌俏睡姿曝光

人氣男團MIRROR四位成員姜濤、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）及江熚生（Anson Kong、AK）昨日到澳門出席一公開活動，吸引逾百「鏡粉」撐場，場面墟冚！Lokman及AK透露，MIRROR將於5月再度在九展開騷，希望不止開一場，甚至衝出香港。Ian亦稱，每日做Gym兼只食白烚雞肉及西蘭花，成功減掉4公斤，並已操出6塊腹肌，預告會在新劇及演唱會「派福利」！



問姜濤有否跟隊友去做Gym？他笑說：「睇到我臉上的瘡就知冇啦，哈哈！」眾人即踢爆他是「問題少年」，但「只問不做」，姜濤解釋道：「啲雞胸好貴呀！我先收集資料再算，但我有狂摸Ian的肌肉，哈哈！」他又指得到「叱咤生力軍銅獎」後狂食慶功。



談到MIRROR成員在社交網站互放醜照，似是放下偶像包袱，AK預告還有更多勁爆照片，尤其是姜濤當年到美國集訓時着孖煙囪的「嬌俏睡姿」，絕對可「屈」他請食飯；姜濤聞言即哀求他不要公開呢！



