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朱千雪拒認有喜：多謝關心

2020-01-08 列印
■朱千雪上年8月下嫁男友吳昆倫。 資料圖片
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　　2012年港姐季軍出身、現年31歲的朱千雪去年8月，於峇里下嫁醫生男友吳昆倫（Justin），此後淡出幕前修讀法律博士課程。

　　昨有消息指千雪已「造人」成功，懷孕5個月，在新加坡工作的老公已回港照顧她，千雪日前就被攝得身形圓潤，穿上鬆身衫和平底鞋，不時作嘔作悶。千雪昨日回應傳媒查詢時就拒認有喜，她說：「Haha, It's not true. I'm not pregnant, still just fat. 多謝關心。」

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