  • 2020年1月8日 星期三
  • 21º
  • 66%
熱門： 修例風波勇武連儂牆伊朗武漢肺炎

日報新聞 > 娛樂

傅明憲入稟追討前夫 620萬元墊支供樓款項

2020-01-08 列印
■傅明憲和前夫葉劍波已於08年離婚。
■傅明憲頻出席城中社交活動。
Previous Next

　　傅明憲前日入稟高等法院，向前夫、前海域集團主席葉劍波及永東（香港）有限公司追討620萬元的款項，或物業出售所得款項及留置權股份。傅明憲指葉劍波在2003年以兩人共同持有的公司名義，買入赤柱臨海豪宅富豪「富豪海灣」別墅連車位共築愛巢。但葉劍波因串謀詐騙而被判囚7年，傅明憲墊支涉620萬元的部份按揭分期貸款後，兩人於2008年離婚，但2019年物業賣出後傅卻沒有任何得益，葉亦沒有還款予傅。

　　入稟狀指，永東在2019年12月7日，以6,300萬元簽訂臨時買賣協議賣出涉案物業，但拒絕認可傅明憲在涉案物業的實得權益，及拒絕歸還傅為物業墊支近620萬元的按揭分期貸款。圖：資料圖片

案件編號：高院民事二〇——二〇二〇

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd