﻿ 34C「咪神」走晒樣 歐陽巧瑩谷肥自己Ready大肚

《3日2夜》「咪神」歐陽巧瑩（Tammy）外形甜美又有34C火辣身材，有好多巴打Fans㗎。不過，32歲嘅Tammy突然「封胸」，仲話今年3月約滿TVB後退出幕前全力做「生仔機器」，討論區一地眼淚！Tammy日前陪老公林師傑（木偶哥）出席《識玩旅行團2》慶功宴唔多妥，因為佢嘅身材明顯走晒樣，唔止脹爆，腰粗兼肚凸凸，女神變師奶，疑似大肚，但兩公婆堅稱唔係有喜！



歐陽巧瑩之前喺TVB劇集《金宵大廈》單元《洞》中飾演網紅「Baby Mia」，大騷事業線成為網民熱話，但她堅持唔再留戀幕前。日前她陪老公林師傑出席《識玩旅行團2》慶功宴時，腳踏平底鞋及穿鬆身衫褲，虎背熊腰更明顯。因為身形由細碼變大碼，難免惹起在場人士誤會，起閧追問她幾時生得？兩公婆就好尷尬否認有咗。不過，記者留意到，林師傑全程小心照顧嬌妻，仲溫柔地問：「食唔食呢啲？」而Tammy食得好清淡，唔掂煎炸嘢同海鮮，只揀食雞同菜及飲熱茶，後來先飲兩啖橙汁汽水，明示自己唔使戒口。



婚後日日食同瞓



追問Tammy為何走晒樣？她邊搓肚邊說：「因為開心，日日食同瞓，o依家食好多維他命，營養充足咗，不過，我真係開始受夠，我係肥咗又點呀？外間見我肥少少就誤解，好似頭先一入場，所有台前幕後問我幾時生？我係因為冬天着多兩件衫，唔係有其他原因，次次同朋友去食飯揀食辣嘢，朋友即喝止：『你食唔食得㗎？係咪飲得凍嘢㗎？』我想講，其實我係得㗎。」Tammy更忍唔住狂呻前年11月結婚時被指奉子成婚，半年前又有報道稱她有喜，任憑Tammy點樣解釋都無人信。林師傑笑說：「大家太敏感喇，唔好畀咁多壓力佢啦，咁樣好難搞，我哋係好想呀，拍拖一年已好想有小朋友。」Tammy強調：「告別《3日2夜》、告別娛樂圈係真嘅。呢排唔係好得閒，真係未得（閒）住（造人），做咗自己要做嘅嘢先，生仔隨



緣啦！」



唔靚就唔想蒲頭



聽到老婆講退出娛樂圈，林師傑即說：「其實佢意思係想搞吓其他嘢先，短時間內唔會再拍節目，佢做媽咪喇。」口快快爆料的木偶哥即時更正：「佢係準備緊做媽咪，所以外形上未必做到節目。」愈爆愈多，林師傑都忍唔住大笑。木偶哥又爆老婆退出幕前，係因為偶像包袱太大，「佢唔索唔靚就唔太想出嚟，而且佢向來走健康性感，Keep唔到就唔好出嚟嘞。」Tammy點頭同意：「因為我對自己有要求，想以最完美嘅身形出現幕前，所以你要加油（搵錢）喇！」對此，林師傑即笑言：「我又唔可以再靚仔啲，咁唯有寫多啲歌嚟搵食。」



採訪：方騫平



