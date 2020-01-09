黑妹60歲牛一撐善舉 過年飛大馬享天倫樂

談到登台工作，黑妹表示過年後會返內地工作，但不會到爆發不明肺炎的武漢地區，她的工作大多只在廣東省一帶，屆時她亦會多加注意衞生防疫。黑妹又稱，近日減工作量後與女兒關係更密切再好些，農曆新年將與女兒一家到馬來西亞度假，她說：「女兒已準備了口罩等物品上飛機，哈哈！」
黑妹表示，早在2號晚上已設宴慶生，問到收了多少禮物？黑妹即笑不攏嘴，她解釋，過往收到很多禮物也沒有使用，為環保起見，過一、兩年後就轉送別人，因此早前向好友們說過，不要再送禮物，所以這次生日就收到很多現金。
海洋公園上月公佈二○一八至一九年度虧損擴大一倍至五億六千萬元，是連續第四年錄得虧蝕，遊客數量亦由五年前的七百四十萬人次，大跌兩成三至去年度的五百七十萬人次。海洋公園發言人本月初表示，面對嚴峻經營環境，...
2020-01-09
天津市武清區人民法院周三作出一審公開宣判，判處被告人天津權健集團代表束昱輝有期徒刑九年，並處罰金人民幣五千萬元（約五千六百七十萬港元）；對其他十一名被告人分別判處三年至六年不等的有期徒刑，並處罰金；權...
2020-01-09
人工智能領域已經愈走愈遠，現在人工智能不但可以輔助人類工作，為了更符合人類的期望，科學家將人工智能調整到能有真人般的「同理心」。韓國智能手機製造廠三星電子旗下Star Labs實驗室昨天公佈了最新的數位虛擬化身NEON，並稱能NEON有如真人般「交談且具同理心」，但遭外界質疑「只是數碼虛擬化身」。 法新社引述拉斯維加斯消費電子展（CES）開幕式上情況，三星（Samsung）旗下獨立研發機構「技術與先進研究實驗室」（Star Labs），公佈了是新型人工智能（AI）的NEON。但遭外界質疑三星在這領域上的技術並未成熟，指其於基礎技術上細節未有提供足夠資訊。 外媒引述專業科技網...
2020-01-09
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業分行營業經理張智麟表示，荔枝角美孚新邨吉利徑1號低層C室，面積637方呎，三房間隔，望內園景，原叫價860萬，議價後減價47萬，以813萬成交，呎價...
2020-01-09
中東緊張形勢繼續左右投資市場大局。雖然伊朗以火箭射擊美軍在伊拉克基地，但特朗普聲稱無人死亡，昨晚初段亦未有採取報復行動，市場人士認為美伊雙方會轉趨克制，減輕投資市場憂慮，國際油價及金價都由高位回落。美...
2020-01-09
只要巴塞隆拿捧走今屆西班牙超級盃，美斯便可完成巴塞生涯五百場勝仗的里程碑，隊友蘇亞雷斯明言今晚四強會助前者邁向目標。再者，美斯是此賽事歷來的最佳射手，料可順利在沙特阿拉伯中立場擊敗攻力欠銳的馬德里體育會晉級，巴塞主勝去馬！ （香港時間周五凌晨3:00開賽） 至目前為止，美斯為巴塞各賽事上陣七百零六次，取得四百九十八場勝仗，如果他在西超盃四強及決賽都助球隊順利勝出的話，將會達成巴塞生涯五百場勝利的里程碑。為了助隊友達到成就，蘇亞雷斯揚言會傾盡全力︰「四強面對馬體會絕wn不會輕鬆，不過我們仍有時間作好準備，屆時定要好好表現，以冠軍為目標。」 除了可依靠近兩輪西甲有兩入球四助攻的...
2020-01-09
國際時尚品牌的設計主帥，將同樣澎湃的創意放於眼鏡系列上，率先呈獻太陽眼鏡的2020年春夏新品。這一季，除了Logo熱潮持續升溫之外，Oversize超大號的款式亦以高頻率出現於不同品牌系列之中，若時裝...
2020-01-09
蘇永康（蘇康）有仔萬事足！以往在社交平台上，他都係晒吓潮物、同Friend的合照等，不過，自17年囝囝蘇展弘（Jazz）出世後， Jazz的萌照幾乎攻佔整個Instagram，眨吓眼寶貝仔已經2歲多，...
2020-01-09
是否應該向全民派錢，減輕過去半年社會衝突惹起的民怨？在政界討論了一段時間，將在下個月底公佈的《財政預算案》揭盅。財政司司長陳茂波昨天露了口風，他回應部份政黨要求全民派錢，表示不以為然，更反問由此而造成巨大財政赤字，市民能否接受？財爺似乎不願派，但派錢有提振社會士氣作用，財爺不宜把門緊緊關上，可以彈性考慮，每人派一些，好過完全不派。 財爺昨天說，面對財赤，在編製預算案時難度高、壓力大，指若果落實全民派錢，屆時財赤將高達逾一千億元。財爺訴苦，自有原因，《基本法》規定特區政府須量入為出，現在入不敷支，當然有壓力。但小市民在過去一年也不好過，在經濟不景下，預計過了農曆新年之後，多個...
2020-01-09
昨晚第二場有研訊事件，原本跑第五名的「霹靂狂龍」提出抗議，理由是最後三百米受到「勇者勝」干擾，而小組經過大約十分鐘研訊後，裁定前駒得直，取代後駒升上殿軍。 馬場浮世繪
2020-01-09