黑妹60歲牛一撐善舉 過年飛大馬享天倫樂

「黑妹」李麗霞在前日60歲生日正日亦照常開工，並與李天翔、喬寶寶等一起到荃灣為《仁濟慈善盆菜宴》10周年活動演出。



談到登台工作，黑妹表示過年後會返內地工作，但不會到爆發不明肺炎的武漢地區，她的工作大多只在廣東省一帶，屆時她亦會多加注意衞生防疫。黑妹又稱，近日減工作量後與女兒關係更密切再好些，農曆新年將與女兒一家到馬來西亞度假，她說：「女兒已準備了口罩等物品上飛機，哈哈！」



黑妹表示，早在2號晚上已設宴慶生，問到收了多少禮物？黑妹即笑不攏嘴，她解釋，過往收到很多禮物也沒有使用，為環保起見，過一、兩年後就轉送別人，因此早前向好友們說過，不要再送禮物，所以這次生日就收到很多現金。



